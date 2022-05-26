Слуцкий: «Я могу в любой момент покинуть «Рубин» без компенсации»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий дал понять, что продолжает работать в казанском клубе по собственному желанию.

«Я, может быть, уже и не нужен «Рубину», но...

У меня во всех командах, с которыми я работал, есть пункт контракта: в любой момент я могу покинуть клуб без компенсации, и клуб в любой момент может уволить меня без компенсации.

Это даeт мне внутреннюю свободу, но это абсолютно честная позиция», – сказал Слуцкий.

«Рубин» вылетел в ФНЛ.

Слуцкий тренирует команду с декабря 2019-го.

Его контракт с казанским клубом действует до конца сезона-2023/24.

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