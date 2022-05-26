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Слуцкий: «В первой части сезона я допустил много тренерских ошибок»

26 мая 2022, 21:35

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал, в чем ошибся в первой части сезона-2021/22.

«В первых 18 турах я допустил достаточно много тренерских ошибок, потому что по ходу сезона мы притирали футболистов, без предсезонки мы вводили большую группу игроков, другая их часть ушла.

У Деспотовича и Кварацхелии были длинные травмы. Поэтому я допустил много ошибок, пытаясь найти оптимальные варианты соотношения игроков и их эффективности действия. Кто-то играл не на своих позициях.

Конретнее? Много чего не получилось. К сожалению, с травмой Деспотовича были не самыми эффективными действия нападающего.

Хакшабановича пробовали в роли «десятки», а это совсем не его позиция. В роли «восьмерки» с его объемом он действовал гораздо эффективнее», – сказал Слуцкий.

  • В итоге «Рубин» вылетел в ФНЛ.
  • Казанцы в весенней части чемпионата выиграли только 2 матча из 12.
  • Слуцкий тренирует команду с декабря 2019 года.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?

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Источник: ютуб-канал Василия Уткина
Россия. Премьер-лига Рубин Слуцкий Леонид
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