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Месси, Нкунку, Бензема и Мбаппе – в символической сборной топ-5 лиг по версии WhoScored

Статистический портал WhoScored опубликовал символическую сборную топ-5 лиг Европы этого сезона на основе средней оценки футболистов.

Вратарь: Майк Меньян («Милан»);

Защитники: Жоэль Матип, Трент Александер-Арнольд (оба – «Ливерпуль»), Нико Шлоттербек («Фрайбург»), Жоау Канселу («Манчестер Сити»);

Полузащитники: Килиан Мбаппе, Лионель Месси (оба – «ПСЖ»), Кевин де Брюйне («Манчестер Сити»), Кристофер Нкунку («РБ Лейпциг»);

Нападающие: Карим Бензема («Реал»), Роберт Левандовски («Бавария»).

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Источник: WhoScored

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Комментарии3
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    Рейтинг: -100

    МЮЮЮЮЮЮЮЮ 14 минут назад

    Месси, вы серьезно? Гном что сделал в этом сезоне просрал все подряд ?

    0
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    Рейтинг: +60

    Вайвайнах 30 минут назад

    Месси?

    0
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    Рейтинг: +1662

    GermanVo 30 минут назад

    Месси даже когда закончит карьеру будет попадать в символическую сборную. Интересно, кто золотой мяч получит.

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