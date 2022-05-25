Месси, Нкунку, Бензема и Мбаппе – в символической сборной топ-5 лиг по версии WhoScored

Статистический портал WhoScored опубликовал символическую сборную топ-5 лиг Европы этого сезона на основе средней оценки футболистов.
Вратарь: Майк Меньян («Милан»);
Защитники: Жоэль Матип, Трент Александер-Арнольд (оба – «Ливерпуль»), Нико Шлоттербек («Фрайбург»), Жоау Канселу («Манчестер Сити»);
Полузащитники: Килиан Мбаппе, Лионель Месси (оба – «ПСЖ»), Кевин де Брюйне («Манчестер Сити»), Кристофер Нкунку («РБ Лейпциг»);
Нападающие: Карим Бензема («Реал»), Роберт Левандовски («Бавария»).
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Источник: WhoScored