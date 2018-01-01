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Агент Оздоева: «Зенит» хотел оставить Магомеда, но он решил перезагрузить карьеру»

Анзор Гаргаев, агент полузащитника Магомеда Оздоева, прокомментировал уход футболиста из «Зенита».

– Вчера Магомед говорил мне, что разговаривал с Медведевым. Это была дружеская беседа. Расстались друзьями. «Зенит» — весомая часть карьеры Оздоева. И он помог «Зениту», и «Зенит» — ему.

При совместном желании Магомед мог бы остаться, но решил перезагрузить свою карьеру и принял такое решение. У Магомеда была ситуация 50 на 50: остаться или нет. У «Зенита» было желание его оставить.

Я допускаю, что Магомед хочет новый виток карьеры. Это красивый уход. Без всяких обид и недоговорок

— Что сейчас в приоритете для Магомеда: РПЛ или, может, отъезд в Европу?

— Не думаю, что будет Европа, учитывая нынешние события. Хочется соблюсти какой-то баланс. Мы россияне, он игрок сборной России. Надо подумать и все взвесить.

— Прошлым летом говорили об интересе «Динамо» к Оздоеву.

— Тогда было предложение «Динамо». Об этом знал «Зенит». Это было сразу после чемпионата Европы. Учитывая, что у Магомеда еще был год контракта, его не отпустили за ту сумму, которую предлагало «Динамо».

  • Оздоев выступал за «Зенит» с февраля 2018 года.
  • Он забил 8 голов и сделал 13 ассистов в 115 матчах.
  • Рыночная стоимость хавбека – 4 миллиона евро.

Что было раньше: iPhone 13, фильм «Довод, выход Великобритании из ЕС или 7-й альбом Земфиры?

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Источник: «РБ Спорт»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +2591

    Беспонтий 42 минуты назад

    просто решил мусарнуться
    а я то тут распинаюсь

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