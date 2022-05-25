Агент Оздоева: «Зенит» хотел оставить Магомеда, но он решил перезагрузить карьеру»

Анзор Гаргаев, агент полузащитника Магомеда Оздоева, прокомментировал уход футболиста из «Зенита».

– Вчера Магомед говорил мне, что разговаривал с Медведевым. Это была дружеская беседа. Расстались друзьями. «Зенит» — весомая часть карьеры Оздоева. И он помог «Зениту», и «Зенит» — ему.

При совместном желании Магомед мог бы остаться, но решил перезагрузить свою карьеру и принял такое решение. У Магомеда была ситуация 50 на 50: остаться или нет. У «Зенита» было желание его оставить.

Я допускаю, что Магомед хочет новый виток карьеры. Это красивый уход. Без всяких обид и недоговорок

— Что сейчас в приоритете для Магомеда: РПЛ или, может, отъезд в Европу?

— Не думаю, что будет Европа, учитывая нынешние события. Хочется соблюсти какой-то баланс. Мы россияне, он игрок сборной России. Надо подумать и все взвесить.

— Прошлым летом говорили об интересе «Динамо» к Оздоеву.

— Тогда было предложение «Динамо». Об этом знал «Зенит». Это было сразу после чемпионата Европы. Учитывая, что у Магомеда еще был год контракта, его не отпустили за ту сумму, которую предлагало «Динамо».

Оздоев выступал за «Зенит» с февраля 2018 года.

Он забил 8 голов и сделал 13 ассистов в 115 матчах.

Рыночная стоимость хавбека – 4 миллиона евро.

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