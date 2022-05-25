«СКА-Хабаровск»: «Лантратов ударил нашего болбоя. Ужасный поступок»

«СКА-Хабаровск» в своем официальном телеграм-канале дал собственную трактовку толчка вратарем «Химок» Ильей Лантратовым болбоя. По мнению хабаровчан, был удар.

«Вратарь «Химок» Илья Лантратов ударил нашего болбоя. Армейцы вступились на защиту парня. Ужасный поступок голкипера соперника», – написал «СКА-Хабаровск».

Лантратов не только толкнул, но и обматерил подававшего мячи.

Его оскорбил и защитник «Химок» Гиа Григалава.

Инцидент случился во 2-м тайме.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?