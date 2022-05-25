Сильянов не хочет возвращаться из «Ростова» в «Локомотив»

Защитник «Локомотива» Александр Сильянов, выступающий на правах аренды за «Ростов», не хочет возвращаться в московский клуб.

Как пишет Metaratings, «Локо» и «Ростов» ведут переговоры по 21-летнему россиянину. Он может остаться в ростовском клубе еще на один сезон.

«Ростов» арендовал Сильянова в январе 2022 года.

Игрок провел 12 матчей и сделал 2 ассиста.

Контракт Сильянова с «Локо» рассчитан до 2026 года.

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