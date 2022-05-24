Мостовой – о лимите «13+12»: «Мы и так в Европе проваливаемся, а сейчас будет ещe хуже»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался о новом лимите не легионеров в РПЛ.

«Вообще не знаю, в чeм помощь и преимущество нового лимита. 10, 12, 13 легионеров – уже запутались все. Спроси любого, никто вообще не знает, что это. Никакой разницы не вижу. Тем более сейчас время такое, что все иностранцы уехали. Клубы не наберут столько легионеров.

Будет ли россиянам легче? Кто останется, кроме них? Ясно, что уровень будет падать. Смотришь топовые чемпионаты: там основная роль у иностранцев. Мы и так в Европе все проваливаемся, сейчас будет ещe хуже.

Новый лимит хорош для молодых – они будут играть. Надеемся, что свои будут прогрессировать и расти. Но всe же это ужасно. Будем в своeм огороде копаться», – сказал Мостовой.

Новый формат лимита утвердили в Министерстве спорта.

В заявку можно вносить не более 13 иностранцев (сейчас 8) и не менее 12 доморощенных игроков.

При этом одновременно на поле смогут выходить не более 8 легионеров.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?