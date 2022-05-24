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  • Габулов: «В российском футболе назрели реформы. Нужно поднимать интенсивность игры»

Габулов: «В российском футболе назрели реформы. Нужно поднимать интенсивность игры»

24 мая 2022, 23:56
1

Бывший генеральный директор «Химок» Владимир Габулов рассказал, как можно поднять уровень российского футбола.

«Нам нужно поднимать интенсивность игры: наших матчей и в РПЛ, и в ФНЛ, и в ПФЛ. Зрелищность вырастет, как только поднимется интенсивность игр!

Для всего этого нужно менять подход в требовательности к тренерам и командам соответственно. В том числе ставить перед тренерскими штабами задачи, чтобы они поднимали интенсивность. Чтобы скорости были выше — в таком случае и мастерство футболистов будет расти.

В российском футболе назрели реформы. Их нужно прорабатывать, обсуждать и тщательно обдумывать. Нужно анализировать, обсуждать, собирать мнения не через прессу короткими комментариями, а именно в рамках рабочих групп.

Обязательно нужно задействовать лучших людей, которые достигли очень многого, прошли футбольный путь снизу доверху в различных качествах: тренеров, управленцев, футболистов, директоров. Реформы, которые назрели в футболе, нужно прорабатывать и предлагать в более широком круге», — сказал Габулов.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Россия Габулов Владимир
Комментарии (1)
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yorgenbarenz
1653455249
Технику надо повышать в детских академиях и молодёжках.Бегают пусть лошади.Бразильцы,в былые времена,бегали немного.У них мяч хорошо бегал.Драли всех выходцы с трущоб и пляжей.У нас смоловы прячутся от мяча,когда играют с сильными.Почему? Да просто потому,что у наших "звёзд" дриблинг отсутствует!Мяча принять и подержать не могут.
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