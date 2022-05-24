Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: факт о Гинере, Федуне или Галицком?
Тест: факт о Гинере, Федуне или Галицком?
2 Вам это нравится. Тест «Бомбардира» о соцсетях и футболе
Вам это нравится. Тест «Бомбардира» о соцсетях и футболе
3 Тест: угадай футболиста по уху!
Тест: угадай футболиста по уху!

Габулов: «В российском футболе назрели реформы. Нужно поднимать интенсивность игры»

Бывший генеральный директор «Химок» Владимир Габулов рассказал, как можно поднять уровень российского футбола.

«Нам нужно поднимать интенсивность игры: наших матчей и в РПЛ, и в ФНЛ, и в ПФЛ. Зрелищность вырастет, как только поднимется интенсивность игр!

Для всего этого нужно менять подход в требовательности к тренерам и командам соответственно. В том числе ставить перед тренерскими штабами задачи, чтобы они поднимали интенсивность. Чтобы скорости были выше — в таком случае и мастерство футболистов будет расти.

В российском футболе назрели реформы. Их нужно прорабатывать, обсуждать и тщательно обдумывать. Нужно анализировать, обсуждать, собирать мнения не через прессу короткими комментариями, а именно в рамках рабочих групп.

Обязательно нужно задействовать лучших людей, которые достигли очень многого, прошли футбольный путь снизу доверху в различных качествах: тренеров, управленцев, футболистов, директоров. Реформы, которые назрели в футболе, нужно прорабатывать и предлагать в более широком круге», — сказал Габулов.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?

Новости по теме
Сборная России планирует провести несколько товарищеских матчей в сентябре 7
Карпин назвал топ-3 лучших игроков и тренеров сезона РПЛ 12
Министр спорта утвердил новый лимит на легионеров в РПЛ 5
Источник: «Чемпионат»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

24.05.2022 23:56
Комментарии0
...
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11