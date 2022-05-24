Аленичев: «Мне кажется, что у руководства «Спартака» уже есть решение по Ваноли. Сезон провален»

Бывший главный тенер «Спартака» Дмитрий Аленичев высказался о работе Паоло Ваноли в столичном клубе.

— Победа в дерби — последний шанс для Ваноли остаться у руля «Спартака» на следующий сезон?

— Мне кажется, у руководства клуба уже есть решение по нему. Не в его пользу. Игра в весенней части все показала. Мне непонятно, во что играет «Спартак» и во что хотя бы стремится играть. Я не верю, что если Ваноли оставят, то игра преобразится.

— То есть даже трофей не спасет?

— Сезон в любом случае провален. Однозначно. Тем более в год столетия — такую игру видеть больно. Рассчитывали на место в двойке и борьбу с «Зенитом», а получили десятое место.

Да, болельщикам победа в финале немного поднимет настроение, но она никак не скрасит сезон. Тем более эту победу нужно еще добыть. Для «Динамо» это тоже будет важнейший матч — они не выигрывали трофеев с 95-го года, чемпионскую гонку с «Зенитом» не выдержали.

Что было раньше: iPhone 13, фильм «Довод, выход Великобритании из ЕС или 7-й альбом Земфиры?