Широков – о Фернандесе: «Дали паспорт, обласкали, а человек за десять лет язык не выучил и уходит. Легенда чего он?

Бывший игрок сборной России Роман Широков прокомментировал уход защитника Марио Фернандеса из ЦСКА.

— Он является россиянином. Мы дали ему гражданство. Ничего сверхъестественного Марио для сборной не сделал. Рассказывают сказки о феноменальном чемпионате мира. Но вся сборная провела феноменальный чемпионат мира.

Легенда... Легенда чего? ЦСКА? Может быть. Но вы дали ему паспорт, обласкали, а человек за 10 лет язык не выучил. И сейчас в пограничный момент, когда клуб надо поддержать, он берет и уходит.

— В чем логика его решения?

— Не понимаю логики. Он россиянин, есть действующий контракт, у него возраст не критический, еще играй и играй. От чего устал — от футбола или от жизни? Не понимаю таких решений.

Если бы с ним прерывали контракт, наверное, попросил вернуть все деньги. Ну и ты тогда отдай все, что получил за последний год, ведь на тебя рассчитывали.

Фернандес выступал в России с 2012 года.

Он забил и ассистировал в последней игре за ЦСКА.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?