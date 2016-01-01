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Широков – о Фернандесе: «Дали паспорт, обласкали, а человек за десять лет язык не выучил и уходит. Легенда чего он?

Бывший игрок сборной России Роман Широков прокомментировал уход защитника Марио Фернандеса из ЦСКА.

— Он является россиянином. Мы дали ему гражданство. Ничего сверхъестественного Марио для сборной не сделал. Рассказывают сказки о феноменальном чемпионате мира. Но вся сборная провела феноменальный чемпионат мира.

Легенда... Легенда чего? ЦСКА? Может быть. Но вы дали ему паспорт, обласкали, а человек за 10 лет язык не выучил. И сейчас в пограничный момент, когда клуб надо поддержать, он берет и уходит.

— В чем логика его решения?

— Не понимаю логики. Он россиянин, есть действующий контракт, у него возраст не критический, еще играй и играй. От чего устал — от футбола или от жизни? Не понимаю таких решений.

Если бы с ним прерывали контракт, наверное, попросил вернуть все деньги. Ну и ты тогда отдай все, что получил за последний год, ведь на тебя рассчитывали.

  • Фернандес выступал в России с 2012 года.
  • Он забил и ассистировал в последней игре за ЦСКА.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?

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Источник: «РБ Спорт»

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Сегодня, 21:48
Комментарии14
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    Рейтинг: +10267

    Alekxei Z. 4 минуты назад

    Своё отношение к Фернандесу скажут армейские болелы.
    Для них он Легенда , как и Вагнер Лав, как и ещё многие легионеры игравшие за ЦСКА.
    Вот ты Широков поиграл практически за все Топ-клубы России , но не один тебя СВОИМ не назовёт и уж тем более легендой.
    Мало неплохо в футбол играть , надо ещё ЧЕЛОВЕКОМ быть.

    0
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    Рейтинг: +236

    Феникс 28 11 минут назад

    Широков пинал ногами по голове судью лежавшего на поле

    0
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    Рейтинг: +41

    E5 14 минут назад

    слушать этого колхозника, все равно что сходить в зоопарк и ждать внятной аналитики у обезьяны

    0
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    Рейтинг: +4133

    Snek 18 минут назад

    Откуда этот доходяга вылез? Я думал он скололся или спился. Как вообще это бревно может о футболистах рассуждать?

    1
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    Рейтинг: +1003

    mama1991 20 минут назад

    Да все леги крысы...

    0
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    Рейтинг: +1249

    Сергей Каспийский 28 минут назад

    В России любой бы клуб захотел, чтобы такой СУПЕР ИГРОК играл в команде 10 лет. Марио воистину очень классный футболист, а то что он не знает русский - главное, что любит нашу страну и играл за нашу сборную, которую реально усилил.

    0
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    Рейтинг: +148

    RealDiMoNMadrid 1 час назад

    Это разве его проблема, что ему дали паспорт?

    Лучше у Ширакава паспорт отнять

    2
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    Рейтинг: +24284

    bset 1 час назад

    Он герой хотя бы потому, что не вляпывался в скандалы, в аэропорту не материл фанатов, не вел себя как быдло и не пытался судью убить.

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    Рейтинг: +483

    bratskij 1 час назад

    Нарик что пропукал? Или мне показалось? Терпеть не могу это чудовище нарко-финское.

    4
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    Рейтинг: +502

    Бан 1 час назад

    Ромочку гложет зависть, он ведь и по русски чешет, и никуда не уезжает, и гражданство с рождения, а о нем никогда так не говорили. Явно надо еще паре судей в пятак зарядить)

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