Широков – о Фернандесе: «Дали паспорт, обласкали, а человек за десять лет язык не выучил и уходит. Легенда чего он?

Своё отношение к Фернандесу скажут армейские болелы.
Для них он Легенда , как и Вагнер Лав, как и ещё многие легионеры игравшие за ЦСКА.
Вот ты Широков поиграл практически за все Топ-клубы России , но не один тебя СВОИМ не назовёт и уж тем более легендой.
Мало неплохо в футбол играть , надо ещё ЧЕЛОВЕКОМ быть.
Бывший игрок сборной России Роман Широков прокомментировал уход защитника Марио Фернандеса из ЦСКА.
— Он является россиянином. Мы дали ему гражданство. Ничего сверхъестественного Марио для сборной не сделал. Рассказывают сказки о феноменальном чемпионате мира. Но вся сборная провела феноменальный чемпионат мира.
Легенда... Легенда чего? ЦСКА? Может быть. Но вы дали ему паспорт, обласкали, а человек за 10 лет язык не выучил. И сейчас в пограничный момент, когда клуб надо поддержать, он берет и уходит.
— В чем логика его решения?
— Не понимаю логики. Он россиянин, есть действующий контракт, у него возраст не критический, еще играй и играй. От чего устал — от футбола или от жизни? Не понимаю таких решений.
Если бы с ним прерывали контракт, наверное, попросил вернуть все деньги. Ну и ты тогда отдай все, что получил за последний год, ведь на тебя рассчитывали.
- Фернандес выступал в России с 2012 года.
- Он забил и ассистировал в последней игре за ЦСКА.
Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?