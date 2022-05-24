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  • Широков – о Фернандесе: «Дали паспорт, обласкали, а человек за десять лет язык не выучил и уходит. Легенда чего он?

Широков – о Фернандесе: «Дали паспорт, обласкали, а человек за десять лет язык не выучил и уходит. Легенда чего он?

24 мая 2022, 21:48
10

Бывший игрок сборной России Роман Широков прокомментировал уход защитника Марио Фернандеса из ЦСКА.

— Он является россиянином. Мы дали ему гражданство. Ничего сверхъестественного Марио для сборной не сделал. Рассказывают сказки о феноменальном чемпионате мира. Но вся сборная провела феноменальный чемпионат мира.

Легенда... Легенда чего? ЦСКА? Может быть. Но вы дали ему паспорт, обласкали, а человек за 10 лет язык не выучил. И сейчас в пограничный момент, когда клуб надо поддержать, он берет и уходит.

— В чем логика его решения?

— Не понимаю логики. Он россиянин, есть действующий контракт, у него возраст не критический, еще играй и играй. От чего устал — от футбола или от жизни? Не понимаю таких решений.

Если бы с ним прерывали контракт, наверное, попросил вернуть все деньги. Ну и ты тогда отдай все, что получил за последний год, ведь на тебя рассчитывали.

  • Фернандес выступал в России с 2012 года.
  • Он забил и ассистировал в последней игре за ЦСКА.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Широков Роман Фернандес Марио
Комментарии (10)
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almanev
1653418416
Мля, я за Спартак, но Фернандес для российского футбола это святое. Широков - псина плешивая
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kostilio
1653418446
ну он же не сам паспорт просил)) что ему теперь уехать нельзя ,если паспорт дали ,он же не раб )) уехал и уехал
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САДЫЧОК
1653418767
Самовлюбленному , высокомерному Широкому , не понять легендарность футболиста.
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Бан
1653419600
Ромочку гложет зависть, он ведь и по русски чешет, и никуда не уезжает, и гражданство с рождения, а о нем никогда так не говорили. Явно надо еще паре судей в пятак зарядить)
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RealDiMoNMadrid
1653420253
Это разве его проблема, что ему дали паспорт? Лучше у Ширакава паспорт отнять
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Snek
1653423025
Откуда этот доходяга вылез? Я думал он скололся или спился. Как вообще это бревно может о футболистах рассуждать?
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E5
1653423315
слушать этого колхозника, все равно что сходить в зоопарк и ждать внятной аналитики у обезьяны
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fhnv
1653424513
Широков, завалил бы свою харю гнида...И кстати по русски он говорит нормально
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