РФС предоставит юридическую помощь, если ФИФА разрешит легионерам бесплатно уходить из российских клубов

Президент РФС Александр Дюков заявил о готовности помогать российским клубам, если они пострадают из-за санкций со стороны ФИФА.

– Есть риск, что ФИФА разрешит легионерам покинуть Россию без компенсации?

– Безусловно, если будет принято такое решение, мы выступим против.

Но субъектом стороны спора будет не РФС, а клубы, у них будет полное право оспаривать это решение в CAS (Спортивном арбитражном суде).

Мы будем готовы оказать юридическую поддержку.

В марте ФИФА разрешила легионерам приостановить контракты с клубами РПЛ.

Эта мера действует до 30 июня 2022 года.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?