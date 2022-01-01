Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: за какую сборную вы бы играли?
Тест: за какую сборную вы бы играли?
2 Тест: знаете ли вы стоимость игроков РФПЛ?
Тест: знаете ли вы стоимость игроков РФПЛ?
3 Тест: какое решение примет футболист?
Тест: какое решение примет футболист?

РФС предоставит юридическую помощь, если ФИФА разрешит легионерам бесплатно уходить из российских клубов

Президент РФС Александр Дюков заявил о готовности помогать российским клубам, если они пострадают из-за санкций со стороны ФИФА.

– Есть риск, что ФИФА разрешит легионерам покинуть Россию без компенсации?

– Безусловно, если будет принято такое решение, мы выступим против.

Но субъектом стороны спора будет не РФС, а клубы, у них будет полное право оспаривать это решение в CAS (Спортивном арбитражном суде).

Мы будем готовы оказать юридическую поддержку.

  • В марте ФИФА разрешила легионерам приостановить контракты с клубами РПЛ.
  • Эта мера действует до 30 июня 2022 года.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?

Новости по теме
Дюков: «РФС проведет адаптацию Кубка России, если будет достигнута договоренность по Кубку лиги»
Дюков подтвердил, что система VAR останется в РПЛ
Сборная России планирует провести несколько товарищеских матчей в сентябре 3
Источник: «Матч ТВ»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 18:13
Комментарии1
...
  • ...
    Рейтинг: +10246

    Alekxei Z. 51 минуту назад

    Им нужны будут деньги , а юристов своих полно.
    Совершив неправомерный политический поступок, поставили себя вне закона. Получим то , что заслуживаем.

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11