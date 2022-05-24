РФС предоставит юридическую помощь, если ФИФА разрешит легионерам бесплатно уходить из российских клубов

Президент РФС Александр Дюков заявил о готовности помогать российским клубам, если они пострадают из-за санкций со стороны ФИФА.
– Есть риск, что ФИФА разрешит легионерам покинуть Россию без компенсации?
– Безусловно, если будет принято такое решение, мы выступим против.
Но субъектом стороны спора будет не РФС, а клубы, у них будет полное право оспаривать это решение в CAS (Спортивном арбитражном суде).
Мы будем готовы оказать юридическую поддержку.
- В марте ФИФА разрешила легионерам приостановить контракты с клубами РПЛ.
- Эта мера действует до 30 июня 2022 года.
Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?
Источник: «Матч ТВ»