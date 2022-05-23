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  • Агент Оздоева – о продлении контракта с «Зенитом»: «Приоритет у клуба. Все будет ясно 1 июня»

Агент Оздоева – о продлении контракта с «Зенитом»: «Приоритет у клуба. Все будет ясно 1 июня»

23 мая 2022, 15:22
1

Анзор Гаргаев, агент полузащитника «Зенита» Магомеда Оздоева, высказался о будущем своего клиента.

— Если не «Зенит», то какой вариант вы видите приоритетным для Магомеда: отъезд в Европу или остаться в РПЛ?

— Приоритет остается у «Зенита». Учитывая, что он находится там 4,5 года, мне бы не хотелось как-то влезать в эту ситуацию. Когда закончится вся эта эпопея c «Зенитом» — или подписание нового контракта, или контракт закончится, если они не придут к какому-то знаменателю, — тогда мы уже начнем как-то действовать. Потому что есть какая-то футбольная этика.

Пока Оздоев на контракте в «Зените», я не предпринимаю вообще никаких шагов. Если они вместе с руководством клуба примут обоюдное решение о выходе, тогда мы оживимся. И я, даже не как агент, а как старший брат, включусь в процесс нахождения нового рабочего места. Пока я замер в режиме ожидания.

— «Зенит» уже ушел в отпуск. Когда вы ожидаете, что будет поставлена точка в переговорах Магомеда с питерским клубом?

— У него действует контракт до 1 июня. Наверняка, если он даже ушел в отпуск, есть же коммуникация с генеральным директором. Подождем до 1 июня. Тогда уже точно будет ясно.

  • Оздоев выступает за «Зенит» с февраля 2018 года.
  • Он забил 8 голов и сделал 13 ассистов в 115 матчах.
  • Рыночная стоимость хавбека – 4 миллиона евро.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Оздоев Магомед
Комментарии (1)
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alp
1653313602
"отъезд в Европу ..." корреспондент вообще в своем уме??? какая европа для оздоева??
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