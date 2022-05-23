Григорян: «Слуцкий сломался и боится себе в этом признаться. Я это проходил»

Бывший главный тренер «Анжи» и «Химок» Александр Григорян высказался о тренере «Рубина» Леониде Слуцком.

«Состояние Слуцкого? Я это проходил, я понимаю, что такое ломаться. Он ведет себя так: я не ломаюсь, пока я не сдохну. Но нет! Если ты живой, ходишь и разговариваешь, это не значит, что ты не сломался. Сломался! Отсюда эти высказывания, которые не вселяют уверенности, анализ уже не работает.

Самая большая проблема тренеров, которые бьются до конца, считают дурным тоном подать в отставку, — это боязнь признаться, что ты сломался, тебе нужно отдохнуть. Потому что если ты сломался, это не значит, что ты завтра себя не восстановишь», – сказал Григорян.

«Рубин» финишировал 15-м в РПЛ и вылетел в ФНЛ.

Слуцкий продолжит тренировать команду.

Он возглавляет «Рубин» с 2019 года.

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