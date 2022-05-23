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  • Ари: «Дзюба – легенда РПЛ и сборной России. Для «Спартака» было бы хорошо, если бы он вернулся»

Ари: «Дзюба – легенда РПЛ и сборной России. Для «Спартака» было бы хорошо, если бы он вернулся»

23 мая 2022, 10:53
15

Бывший игрок сборной России Ари поделился мнением об уходе Артема Дзюбы из «Зенита».

«Дзюба – это легенда РПЛ и сборной России. Я думаю, что Дзюбе следовало бы остаться в России, потому что ему уже 33 года, в европейских командах можно не успеть адаптироваться.

К тому же Дзюба является нападающим, на этой позиции нужна резкость. Если бы я был на его месте, то остался бы в России.

Возвращение в «Спартак»? С «Зенитом» контракт закончился. В «Спартаке» Дзюба играл много лет, фанаты красно-белых любили его, мы отлично вместе выступали за клуб.

«Спартак» – большой клуб, у которого больше всего титулов в стране. Я думаю, что для «Спартака» было бы хорошо, если бы Дзюба вернулся туда», – сказал Ари.

  • Дзюба – воспитанник «Спартака».
  • За «Зенит» он выступал с 2015 года.
  • Летом форвард станет свободным агентом.
  • У него есть варианты с трудоустройством в МЛС.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Зенит Дзюба Артем Ари
Комментарии (15)
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vladik12
1653293086
Я согласен с Ари. Возвращение Дзюбиньо в "Спартак" - это была бы бомба. С медийной и со всех остальных точек зрения. Весь рос. футбол от такого камбэка выиграл бы. Весь!
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Fusballer
1653293285
Сразу главным тренером его!
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Добрый Бобер
1653294222
Ну, только если для того, чтобы послушать, как он будет словесно переобуваться...
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ilichkadr
1653294532
Зарема в раздумьях..........
Ответить
Марк Аврелий!
1653306681
Не быть тебе в Москве, не жить тебе с людьми; Подалее от этих хватов. В деревню, к тётке, в глушь, в Саратов, Там будешь горе горевать. За пяльцами сидеть, за святцами зевать. ----------------------------- в глушь...(Казань,Рубин) или в Самару
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Vitaga
1653306988
не будет такого.
Ответить
zigbert
1653307433
Фантазиям Ари нет предела.
Ответить
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