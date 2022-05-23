Ари: «Дзюба – легенда РПЛ и сборной России. Для «Спартака» было бы хорошо, если бы он вернулся»

Бывший игрок сборной России Ари поделился мнением об уходе Артема Дзюбы из «Зенита».

«Дзюба – это легенда РПЛ и сборной России. Я думаю, что Дзюбе следовало бы остаться в России, потому что ему уже 33 года, в европейских командах можно не успеть адаптироваться.

К тому же Дзюба является нападающим, на этой позиции нужна резкость. Если бы я был на его месте, то остался бы в России.

Возвращение в «Спартак»? С «Зенитом» контракт закончился. В «Спартаке» Дзюба играл много лет, фанаты красно-белых любили его, мы отлично вместе выступали за клуб.

«Спартак» – большой клуб, у которого больше всего титулов в стране. Я думаю, что для «Спартака» было бы хорошо, если бы Дзюба вернулся туда», – сказал Ари.

Дзюба – воспитанник «Спартака».

За «Зенит» он выступал с 2015 года.

Летом форвард станет свободным агентом.

У него есть варианты с трудоустройством в МЛС.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?