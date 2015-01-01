Ари: «Дзюба – легенда РПЛ и сборной России. Для «Спартака» было бы хорошо, если бы он вернулся»

Зарема в раздумьях..........
Бывший игрок сборной России Ари поделился мнением об уходе Артема Дзюбы из «Зенита».
«Дзюба – это легенда РПЛ и сборной России. Я думаю, что Дзюбе следовало бы остаться в России, потому что ему уже 33 года, в европейских командах можно не успеть адаптироваться.
К тому же Дзюба является нападающим, на этой позиции нужна резкость. Если бы я был на его месте, то остался бы в России.
Возвращение в «Спартак»? С «Зенитом» контракт закончился. В «Спартаке» Дзюба играл много лет, фанаты красно-белых любили его, мы отлично вместе выступали за клуб.
«Спартак» – большой клуб, у которого больше всего титулов в стране. Я думаю, что для «Спартака» было бы хорошо, если бы Дзюба вернулся туда», – сказал Ари.
- Дзюба – воспитанник «Спартака».
- За «Зенит» он выступал с 2015 года.
- Летом форвард станет свободным агентом.
- У него есть варианты с трудоустройством в МЛС.
Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?