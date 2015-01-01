Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: угадай внезапного чемпиона
Тест: угадай внезапного чемпиона
2 Тест: как хорошо вы знаете звезд «Кубка Легенд»
Тест: как хорошо вы знаете звезд «Кубка Легенд»
3 Тест: как хорошо вы знаете игру FIFA?
Тест: как хорошо вы знаете игру FIFA?

Ари: «Дзюба – легенда РПЛ и сборной России. Для «Спартака» было бы хорошо, если бы он вернулся»

Бывший игрок сборной России Ари поделился мнением об уходе Артема Дзюбы из «Зенита».

«Дзюба – это легенда РПЛ и сборной России. Я думаю, что Дзюбе следовало бы остаться в России, потому что ему уже 33 года, в европейских командах можно не успеть адаптироваться.

К тому же Дзюба является нападающим, на этой позиции нужна резкость. Если бы я был на его месте, то остался бы в России.

Возвращение в «Спартак»? С «Зенитом» контракт закончился. В «Спартаке» Дзюба играл много лет, фанаты красно-белых любили его, мы отлично вместе выступали за клуб.

«Спартак» – большой клуб, у которого больше всего титулов в стране. Я думаю, что для «Спартака» было бы хорошо, если бы Дзюба вернулся туда», – сказал Ари.

  • Дзюба – воспитанник «Спартака».
  • За «Зенит» он выступал с 2015 года.
  • Летом форвард станет свободным агентом.
  • У него есть варианты с трудоустройством в МЛС.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

Новости по теме
Оздоев – об уходе Дзюбы из «Зенита»: «Команда потеряла дух, смех и лидера» 12
Миллер: «Чья легенда Дзюба – «Зенита» или «Спартака»? Нужно вспомнить лучший матч за всю историю РПЛ» 30
«Зенит» посвятил Дзюбе прощальное видео 15
Источник: ТАСС

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 10:53
Комментарии6
...
  • ...
    Рейтинг: +15427

    ilichkadr 24 минуты назад

    Зарема в раздумьях..........

    0
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +17812

    Persona_non_Grata > ilichkadr 5 минут назад

    Ты её исповедовал ? ))

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +5913

    Добрый Бобер 29 минут назад

    Ну, только если для того, чтобы послушать, как он будет словесно переобуваться...

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +13585

    Fusballer 44 минуты назад

    Сразу главным тренером его!

    1
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +7377

    vladik12 48 минут назад

    Я согласен с Ари. Возвращение Дзюбиньо в "Спартак" - это была бы бомба. С медийной и со всех остальных точек зрения. Весь рос. футбол от такого камбэка выиграл бы. Весь!

    0
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +7377

    vladik12 > vladik12 47 минут назад

    И тогда про Дзюбиньо точно бы стали писать книги и снимали фильмы. Ибо драматизм в карьере зашкаливал бы.

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11