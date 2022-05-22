Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: угадай внезапного чемпиона
Тест: угадай внезапного чемпиона
2 Тест: кино или настоящий футбол?
Тест: кино или настоящий футбол?
3 Тест: знаете ли вы всех игроков «Вольфсбурга»?
Тест: знаете ли вы всех игроков «Вольфсбурга»?

Оздоев – об уходе Дзюбы из «Зенита»: «Команда потеряла дух, смех и лидера»

Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев попрощался с форвардом Артемом Дзюбой.

«С твоим уходом команда потеряла дух, смех, а самое главное лидера. Это огромная потеря, которую не восполнишь просто так. Когда уходят лучшие, это очень тяжело осознавать.

Надеюсь, мы еще подвигаемся в одной команде. А ты продолжай так же ставить рекорды, как ты это делаешь. А получается у тебя это лучше всех. Удачи тебе во всем, мой друг», – написал Оздоев в соцсети.

  • Дзюба сегодня объявил об уходе из «Зенита».
  • Он провел в петербургском клубе 7 лет: 249 матчей, 108 голов, 70 ассистов.
  • На 33-летнего россиянина претендуют «Црвена Звезда», «Фенербахче» и клубы США и Канады.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

Новости по теме
Миллер: «Чья легенда Дзюба – «Зенита» или «Спартака»? Нужно вспомнить лучший матч за всю историю РПЛ» 23
«Зенит» посвятил Дзюбе прощальное видео 15
Дзюба может продолжить карьеру в США или Канаде 10
Источник: «Бомбардир»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

22.05.2022 21:52
Комментарии7
...
  • ...
    Рейтинг: +61

    Fialet 35 минут назад

    Команда потеряла душок. Ну наконец то. Теперь бы вместо Симака поставить Федотова.

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +22804

    DOCTOR PENALTY 1 час назад

    Команда потеряла смех. Да и только!

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +3586

    Питерский князь 1 час назад

    Следующий на вылет.
    При Халке подобное было.
    Чем закончилось? Бесславным концом.
    :)))

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +16734

    Garrincha58 1 час назад

    Оздоева вроде тоже не продлевают

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +7372

    vladik12 1 час назад

    "Когда уходят лучшие, это очень тяжело осознавать", - это тип намек на кончину футбольной карьеры Дзюбиньо?

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +10705

    alex1951 2 часа назад

    Оз забыл отметить ,что Главная потеря - это Дрочила Мастер Класса!

    1
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +15749

    житель СПб 2 часа назад

    Действительно, большая потеря. Нового лидера пока нет.

    1
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11