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  • Оздоев – об уходе Дзюбы из «Зенита»: «Команда потеряла дух, смех и лидера»

Оздоев – об уходе Дзюбы из «Зенита»: «Команда потеряла дух, смех и лидера»

22 мая 2022, 21:52
9

Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев попрощался с форвардом Артемом Дзюбой.

«С твоим уходом команда потеряла дух, смех, а самое главное лидера. Это огромная потеря, которую не восполнишь просто так. Когда уходят лучшие, это очень тяжело осознавать.

Надеюсь, мы еще подвигаемся в одной команде. А ты продолжай так же ставить рекорды, как ты это делаешь. А получается у тебя это лучше всех. Удачи тебе во всем, мой друг», – написал Оздоев в соцсети.

  • Дзюба сегодня объявил об уходе из «Зенита».
  • Он провел в петербургском клубе 7 лет: 249 матчей, 108 голов, 70 ассистов.
  • На 33-летнего россиянина претендуют «Црвена Звезда», «Фенербахче» и клубы США и Канады.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Зенит Дзюба Артем Оздоев Магомед
Комментарии (9)
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житель СПб
1653246591
Действительно, большая потеря. Нового лидера пока нет.
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alex1951
1653247056
Оз забыл отметить ,что Главная потеря - это Дрочила Мастер Класса!
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vladik12
1653248488
"Когда уходят лучшие, это очень тяжело осознавать", - это тип намек на кончину футбольной карьеры Дзюбиньо?
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Garrincha58
1653249071
Оздоева вроде тоже не продлевают
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DOCTOR PENALTY
1653250496
Команда потеряла смех. Да и только!
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Fialet
1653252144
Команда потеряла душок. Ну наконец то. Теперь бы вместо Симака поставить Федотова.
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Дядя Серёжа
1653267699
Один ролик собственноручно снятый показывает, что он полный дебил, а потом уже футболист, дух, вонь и всё прочее.
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САДЫЧОК
1653288106
Оздоев Иди вслед , за ним ! И Семака забирай !
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ilichkadr
1653294653
Магомед лыжи навострил по стопам Дзюбы?
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