Оздоев – об уходе Дзюбы из «Зенита»: «Команда потеряла дух, смех и лидера»

Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев попрощался с форвардом Артемом Дзюбой.

«С твоим уходом команда потеряла дух, смех, а самое главное лидера. Это огромная потеря, которую не восполнишь просто так. Когда уходят лучшие, это очень тяжело осознавать.

Надеюсь, мы еще подвигаемся в одной команде. А ты продолжай так же ставить рекорды, как ты это делаешь. А получается у тебя это лучше всех. Удачи тебе во всем, мой друг», – написал Оздоев в соцсети.

Дзюба сегодня объявил об уходе из «Зенита».

Он провел в петербургском клубе 7 лет: 249 матчей, 108 голов, 70 ассистов.

На 33-летнего россиянина претендуют «Црвена Звезда», «Фенербахче» и клубы США и Канады.

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