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Салах и ван Дейк не попали в старт «Ливерпуля» на потенциально чемпионский матч против «Вулверхэмптона»

Стали известны стартовые составы команд на матч 38-го тура АПЛ между «Ливерпулем» и «Манчестер Сити».

«Ливерпуль»: Алисон, Трент, Конате, Матип, Робертсон, Алькантара, Кейта, Жота, Диас, Мане.

Запасные: Келлехер, ван Дейк, Милнер, Фирмино, Салах, Джонс, Минамино, Цимикас, Эллиотт.

«Вулверхэмптон»: Са, Хонни, Боли, Коди, Тоти, Айт Нури, Дендокер, Невеш, Моутинью, Хименес, Нету.

Запасные: Радди, Хувер, Маршал, Поденсе, Тринкау, Москера, Силва, Оливейра, Хи Чан.

  • Матч начнется в 18:00 по Москве. Чтобы надеяться на чемпионство, «Ливерпулю» нужна победа.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: Бомбардир.ру

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Комментарии1
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    Рейтинг: +1281

    PUZIAKA 58 минут назад

    Что-то в новости ошибка. Кто с кем играет, Бомбордир?

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