Салах и ван Дейк не попали в старт «Ливерпуля» на потенциально чемпионский матч против «Вулверхэмптона»

Что-то в новости ошибка. Кто с кем играет, Бомбордир?
Стали известны стартовые составы команд на матч 38-го тура АПЛ между «Ливерпулем» и «Манчестер Сити».
«Ливерпуль»: Алисон, Трент, Конате, Матип, Робертсон, Алькантара, Кейта, Жота, Диас, Мане.
Запасные: Келлехер, ван Дейк, Милнер, Фирмино, Салах, Джонс, Минамино, Цимикас, Эллиотт.
«Вулверхэмптон»: Са, Хонни, Боли, Коди, Тоти, Айт Нури, Дендокер, Невеш, Моутинью, Хименес, Нету.
Запасные: Радди, Хувер, Маршал, Поденсе, Тринкау, Москера, Силва, Оливейра, Хи Чан.
- Матч начнется в 18:00 по Москве. Чтобы надеяться на чемпионство, «Ливерпулю» нужна победа.
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