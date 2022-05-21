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Мелкадзе: «Сегодня «Сочи» 2-й, завтра – 1-й. Можем составить конкуренцию «Зениту»

Нападающий «Сочи» Георгий Мелкадзе прокомментировал серебряные медали команды.

«Любой команде можем составить конкуренцию, даже «Зениту». Нет ничего невозможного. Сегодня заняли второе, завтра первое.

Сборы? Вроде как в Сочи. Если все есть, зачем куда-то ехать», – сказал Мелкадзе.

  • Форвард пришел в «Сочи» летом из «Спартака».
  • «Сочи» впервые в истории взял медали РПЛ.
  • Сочинцы их завоевали в 30-м туре, обыграв в гостях «Динамо» (5:1).

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: «Чемпионат»

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21.05.2022 22:17
Комментарии4
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    Рейтинг: +3585

    Питерский князь 33 минуты назад

    Ну это он знатно перднул!
    :))))

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    Рейтинг: +6618

    Владислав Vlad 1 час назад

    Смешно.)

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    Рейтинг: +3426

    minaev23 1 час назад

    Наивный. Вас Зенит вырастил, приподнял, игроками вас снабжал ( им без надобности которые- надо признать неплохие).Ротенберг не осмелиться. P.S. Так oн, лукавый, презлым заплатил за предoбрейшее? Сам захoтел царствoвать и всем владети? У-у...

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    Рейтинг: +22795

    DOCTOR PENALTY 2 часа назад

    Если Сочи будет составлять конкуренцию Зениту, то это Жорик точно без тебя. Работай над своим излишним весом, а то вообще конкурировать будешь где-нибудь в ФНЛ.

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