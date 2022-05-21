Мелкадзе: «Сегодня «Сочи» 2-й, завтра – 1-й. Можем составить конкуренцию «Зениту»

Нападающий «Сочи» Георгий Мелкадзе прокомментировал серебряные медали команды.

«Любой команде можем составить конкуренцию, даже «Зениту». Нет ничего невозможного. Сегодня заняли второе, завтра первое.

Сборы? Вроде как в Сочи. Если все есть, зачем куда-то ехать», – сказал Мелкадзе.

Форвард пришел в «Сочи» летом из «Спартака».

«Сочи» впервые в истории взял медали РПЛ.

Сочинцы их завоевали в 30-м туре, обыграв в гостях «Динамо» (5:1).

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?