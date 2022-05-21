Лисакович – после вылета «Рубина» в ФНЛ: «Я виноват»

Нападающий «Рубина» Виталий Лисакович дал комментарий после матча 30-го тура РПЛ против «Уфы» (1:2). На 90+13 минуте белорус не реализовал пенальти, который спас бы казанцев от прямого вылета.

«Хотелось бы извиниться перед болельщиками. На кону стояло всe, в принципе …Я считаю, что это моя ошибка. Потому что нужно было поставить пенальти и забить гол. Я этого не сделал. На стадионе была прекрасная атмосфера. Я считаю, что я виноват», – сказал Лисакович.

«Рубин» не был в ФНЛ с 2002 года.

С тех пор казанцы дважды выигрывали РПЛ, выступали в Лиге чемпионов.

В последнем туре «Рубин» уступил «Уфе» (1:2). Для спасения от прямого вылета казанцам хватало ничьей.

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