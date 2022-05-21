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Лисакович – после вылета «Рубина» в ФНЛ: «Я виноват»

21 мая 2022, 21:34
8

Нападающий «Рубина» Виталий Лисакович дал комментарий после матча 30-го тура РПЛ против «Уфы» (1:2). На 90+13 минуте белорус не реализовал пенальти, который спас бы казанцев от прямого вылета.

«Хотелось бы извиниться перед болельщиками. На кону стояло всe, в принципе …Я считаю, что это моя ошибка. Потому что нужно было поставить пенальти и забить гол. Я этого не сделал. На стадионе была прекрасная атмосфера. Я считаю, что я виноват», – сказал Лисакович.

  • «Рубин» не был в ФНЛ с 2002 года.
  • С тех пор казанцы дважды выигрывали РПЛ, выступали в Лиге чемпионов.
  • В последнем туре «Рубин» уступил «Уфе» (1:2). Для спасения от прямого вылета казанцам хватало ничьей.

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Источник: «БИЗНЕС Online»
Россия. Премьер-лига Белоруссия. Высшая лига Рубин Уфа Лисакович Виталий
Комментарии (8)
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Томик
1653161856
На девяносто плюс тринадцатой минуте? Серьезно? А что, ураган был или свет выключали на стадионе?
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edw7777
1653163186
Да ладно, парень. Бывает. В такой ситуации тем более. Надо жить дальше. В конце концов ты никого не убил, в отличие от некоторых!
Ответить
Enter2006
1653190942
Да не виноват ты. Нужно просто Слуцкому попросить у Бердыева его волшебные чётки ))
Ответить
zigbert
1653200436
Цена реализации этого пенальти была слишком высока, поэтому и дрогнули нервы.
Ответить
Беспонтий
1653225579
когда вспышка от селфи затмевает разум
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portero
1653226983
Сглазил своим селфи, понторез...
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