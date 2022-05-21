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Лисакович – после вылета «Рубина» в ФНЛ: «Я виноват»

Нападающий «Рубина» Виталий Лисакович дал комментарий после матча 30-го тура РПЛ против «Уфы» (1:2). На 90+13 минуте белорус не реализовал пенальти, который спас бы казанцев от прямого вылета.

«Хотелось бы извиниться перед болельщиками. На кону стояло всe, в принципе …Я считаю, что это моя ошибка. Потому что нужно было поставить пенальти и забить гол. Я этого не сделал. На стадионе была прекрасная атмосфера. Я считаю, что я виноват», – сказал Лисакович.

  • «Рубин» не был в ФНЛ с 2002 года.
  • С тех пор казанцы дважды выигрывали РПЛ, выступали в Лиге чемпионов.
  • В последнем туре «Рубин» уступил «Уфе» (1:2). Для спасения от прямого вылета казанцам хватало ничьей.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: «БИЗНЕС Online»

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21.05.2022 21:34
Комментарии4
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    Рейтинг: +682

    Riot Zero 1 час назад

    РПЛ- ЭТО ё.б .а.н ы. й. ФАРС, не зря Вас, контрацептивов выгнали из УЕФА, хотя там клоуны похлесче

    0
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    Рейтинг: +1001

    edw7777 1 час назад

    Да ладно, парень. Бывает. В такой ситуации тем более. Надо жить дальше. В конце концов ты никого не убил, в отличие от некоторых!

    1
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  • ...
    Рейтинг: +7016

    Томик 2 часа назад

    На девяносто плюс тринадцатой минуте? Серьезно? А что, ураган был или свет выключали на стадионе?

    0
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    Рейтинг: +7362

    vladik12 > Томик 2 часа назад

    Была футбольная жара.

    0
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