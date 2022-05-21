Игрок «Уфы» Никитин – о матче с «Рубином»: «Судейство на стороне соперника»

Защитник «Уфы» Алексей Никитин дал интервью в перерыве матча 30-го тура РПЛ против «Рубина».

«Момент с пенальти? У нас в стране VAR трактуется так, как хочется. Когда одной команде нужен пенальти, они его ставят. Когда у другой команды такой же момент, то могут не поставить. Это делает один и тот же арбитр, у нас это в порядке вещей.

Поэтому вполне логично, что судейство будет на стороне «Рубина», все мелкие нарушения в их сторону. Я не оправдываюсь, мы сами должны прибавить. Матч за выживание, мы не будем сдаваться», – сказал Никитин в эфире телеканала «Матч Премьер».

К 59-й минуте матча счет 1:1.

Если «Уфа» не победит, она вылетит в ФНЛ.

«Рубину» для попадания в переходные матчи хватит ничьей.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?