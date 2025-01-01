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Игрок «Уфы» Никитин – о матче с «Рубином»: «Судейство на стороне соперника»

Защитник «Уфы» Алексей Никитин дал интервью в перерыве матча 30-го тура РПЛ против «Рубина».

«Момент с пенальти? У нас в стране VAR трактуется так, как хочется. Когда одной команде нужен пенальти, они его ставят. Когда у другой команды такой же момент, то могут не поставить. Это делает один и тот же арбитр, у нас это в порядке вещей.

Поэтому вполне логично, что судейство будет на стороне «Рубина», все мелкие нарушения в их сторону. Я не оправдываюсь, мы сами должны прибавить. Матч за выживание, мы не будем сдаваться», – сказал Никитин в эфире телеканала «Матч Премьер».

  • К 59-й минуте матча счет 1:1.
  • Если «Уфа» не победит, она вылетит в ФНЛ.
  • «Рубину» для попадания в переходные матчи хватит ничьей.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: «Чемпионат»

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Комментарии3
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    Рейтинг: +16228

    paracetamol 1 час назад

    Очевидно было.

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    Рейтинг: +11462

    Вомбат > paracetamol 1 час назад

    Второй-то, который не забитый, был 100%. А первый пеналь был левый. Я так думаю.

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    Рейтинг: +672

    Suvorov51 2 часа назад

    Не место вам в вышке. давайте к нам там вы свалитесь как и мы до второй лиги.правда если у нас уберуть Аджоева. то мы сможем вернуться. но дя этого надобудет побороться

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