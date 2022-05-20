Президент «Урала»: «Мы бы хотели продлить аренду Помазуна. ЦСКА еще не ответил»

Президент «Урала» Григорий Иванов заявил, что клуб хочет продлить аренду вратаря Ильи Помазуна.

«От нас не зависит будущее Ильи, мы выходили на ЦСКА с запросом, они нам не ответили ещe, ждут окончания сезона, когда всe станет ясно. Конечно, мы бы хотели продлить аренду Помазуна, но пока нет никаких данных, в конце сезона будем знать точно, сейчас пока что не знаем», – сказал Иванов.

Помазун пропустил 29 мячей в 26 матчах этого сезона.

Он 9 раз сыграл на ноль.

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