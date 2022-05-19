«Штутгарт» выкупил у «Арсенала» защитника Мавропаноса

«Штутгарт» объявил о трансфере центрального защитника Костаса Мавропаноса.

Немецкий клуб выкупил игрока у «Арсенала» за 3,2 миллиона евро.

24-летний грек заключил со «Штутгартом» контракт до 30 июня 2025 года.

Мавропанос 2 сезона отыграл за «Штутгарт» на правах аренды.

Он забил 5 голов и сделал 1 ассист в 55 матчах.

Рыночная стоимость футболиста – 17 миллионов евро.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?