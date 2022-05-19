Алаев – главный кандидат на пост президента РПЛ. Клубы поддержат его в обмен на расширение лиги

Генеральный секретарь РФС Александр Алаев – главный кандидат на пост президента РПЛ в случае ухода Ашота Хачатурянца.

По информации журналиста Андрея Панкова, кандидатура Алаева устраивает топ-клубы РПЛ. Представители команд из нижней части таблицы также готовы поддержать президента ФНЛ, но при условии, что тот в ответ поддержит расширение РПЛ до 18 команд.

Хачатурянц был избран главой РПЛ в ноябре 2021 года.

Срок полномочий – 5 лет.

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