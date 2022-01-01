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Алаев – главный кандидат на пост президента РПЛ. Клубы поддержат его в обмен на расширение лиги

Генеральный секретарь РФС Александр Алаев – главный кандидат на пост президента РПЛ в случае ухода Ашота Хачатурянца.

По информации журналиста Андрея Панкова, кандидатура Алаева устраивает топ-клубы РПЛ. Представители команд из нижней части таблицы также готовы поддержать президента ФНЛ, но при условии, что тот в ответ поддержит расширение РПЛ до 18 команд.

  • Хачатурянц был избран главой РПЛ в ноябре 2021 года.
  • Срок полномочий – 5 лет.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: телеграм-канал Андрея Панкова

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Комментарии2
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    Рейтинг: +956

    qawzsexdr 30 минут назад

    То есть самая унылая команда, нашего унылого чемпионата (Уфа) и ей подобные останутся

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    Рейтинг: +7350

    vladik12 2 часа назад

    Торгаши, ска. О футболе надо думать, а не о подковерных играх.

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