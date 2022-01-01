Алаев – главный кандидат на пост президента РПЛ. Клубы поддержат его в обмен на расширение лиги

То есть самая унылая команда, нашего унылого чемпионата (Уфа) и ей подобные останутся
Генеральный секретарь РФС Александр Алаев – главный кандидат на пост президента РПЛ в случае ухода Ашота Хачатурянца.
По информации журналиста Андрея Панкова, кандидатура Алаева устраивает топ-клубы РПЛ. Представители команд из нижней части таблицы также готовы поддержать президента ФНЛ, но при условии, что тот в ответ поддержит расширение РПЛ до 18 команд.
- Хачатурянц был избран главой РПЛ в ноябре 2021 года.
- Срок полномочий – 5 лет.
Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?