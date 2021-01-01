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Агент Сафонов: «Разрыв контракта с Ботхеймом – это первый звонок. Другие игроки начнут этим же заниматься»

Футбольный агент Алексей Сафонов прокомментировал разрыв контракта Эрика Ботхейма с «Краснодаром».

«Есть закон, а есть агрессия и ненависть. Юристы должны в этом вопросе пытаться что-то сделать. Разрыв контракта с Ботхеймом — это только первый звонок. Сейчас другие футболисты начнут этим же заниматься.

Думаю, клубы понесут приличные потери. Из «Рубина» тоже много игроков ушли, а из «Зенита», например, никто не уехал. Так происходит, потому что в «Зените» запредельная зарплата, и футболисты приезжают конкретно срубить денег», — сказал Сафонов.

  • «Краснодар» купил Ботхейма в декабре 2021 года за 5 миллионов евро.
  • Он не провел ни одного матча за клуб.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: «РБ Спорт»

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