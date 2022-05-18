Агент Сафонов: «Разрыв контракта с Ботхеймом – это первый звонок. Другие игроки начнут этим же заниматься»

Футбольный агент Алексей Сафонов прокомментировал разрыв контракта Эрика Ботхейма с «Краснодаром».

«Есть закон, а есть агрессия и ненависть. Юристы должны в этом вопросе пытаться что-то сделать. Разрыв контракта с Ботхеймом — это только первый звонок. Сейчас другие футболисты начнут этим же заниматься.

Думаю, клубы понесут приличные потери. Из «Рубина» тоже много игроков ушли, а из «Зенита», например, никто не уехал. Так происходит, потому что в «Зените» запредельная зарплата, и футболисты приезжают конкретно срубить денег», — сказал Сафонов.

«Краснодар» купил Ботхейма в декабре 2021 года за 5 миллионов евро.

Он не провел ни одного матча за клуб.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?