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    Агент Ботхейма: «Краснодар» – топ-клуб. Жаль, что все так вышло»

    Джим Сольбаккен, агент нападающего «Салернитаны» Эрика Ботхейма, высказался о краткосрочном сотрудничестве с «Краснодаром».

    • В декабре 2021 года норвежца купили за 7,5 миллиона евро.
    • Ботхейм так и не дебютировал за российскую команду.
    • В марте он приостановил контракт с «Краснодаром», а в мае расторг его.
    • В июле форвард перешел в «Салернитану».

    «Немного жаль, что все так вышло. Трансфер Ботхейма в «Краснодар» был переходом в топ-клуб, где работают фантастические люди.

    Но вмешались обстоятельства», – заявил агент.

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    Источник: «РБ Спорт»

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