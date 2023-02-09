Агент Ботхейма: «Краснодар» – топ-клуб. Жаль, что все так вышло»

Джим Сольбаккен, агент нападающего «Салернитаны» Эрика Ботхейма, высказался о краткосрочном сотрудничестве с «Краснодаром».

В декабре 2021 года норвежца купили за 7,5 миллиона евро.

Ботхейм так и не дебютировал за российскую команду.

В марте он приостановил контракт с «Краснодаром», а в мае расторг его.

В июле форвард перешел в «Салернитану».

«Немного жаль, что все так вышло. Трансфер Ботхейма в «Краснодар» был переходом в топ-клуб, где работают фантастические люди.

Но вмешались обстоятельства», – заявил агент.

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