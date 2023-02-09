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    Стало известно, почему Ботхейм отсудил у «Краснодара» 500 тысяч

    Появились новые подробности разбирательства между «Краснодаром» и нападающим Эриком Ботхеймом.

    Сообщалось, что ФИФА обязала клуб заплатить норвежцу 500 тысяч евро.

    По информации «РБ Спорт», спор возник из-за невыплаты подъемных футболисту в размере 1 миллиона евро.

    «Краснодар» должен был перевести деньги до 11 марта 2022 года, но за неделю до этого Ботхейм уехал из России, приостановив свой контракт.

    Впоследствии это стало основанием для расторжения соглашения в одностороннем порядке.

    После этого «Краснодар» добивался дисквалификации форварда, который бесплатно ушел в «Салернитану».

    Сторона игрока требовала выплаты зарплаты до конца контракта, но в итоге получит только выплату половины от суммы подъемных.

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    Агент Ботхейма ответил на вопрос, выплатит ли «Краснодар» норвежцу 500 тысяч 1
    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 08:31
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +107

      Назарян 11 минут назад

      просто уефа ухуели вместе с хутболисом

      0
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      Рейтинг: +658

      Таврида 1 час назад

      Беспредел. Игрок кинул клуб и ФИФА еще присудила содрать деньги с клуба. Ботхейм - моральный урод, а ФИФА - дегенераты.

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