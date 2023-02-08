«Краснодар» проиграл дело Ботхейму и должен ему 500 тысяч

Не слабо Магнит нагнули...просидел на лавке,погулял по парку,и деньжат срубил.
Нападающий «Салернитаны» Эрик Ботхейм выиграл разбирательство в ФИФА против своего бывшего клуба «Краснодара».
ФИФА признала законным разрыв контракта норвежцем в одностороннем порядке в прошлом году. Организация постановила, что «Краснодар» должен игроку 500 тысяч евро. Если деньги не будут выплачены, на клуб наложат запрет на трансферы.
- Ботхейм перешел в «Краснодар» в декабре 2021 года, но не провел за команду ни матча.
- 23-летний норвежец стоит 3,8 миллиона евро.
- В сезоне Серии А у Ботхейма 15 матчей, гол, ассист.
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