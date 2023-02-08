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    «Краснодар» проиграл дело Ботхейму и должен ему 500 тысяч

    Нападающий «Салернитаны» Эрик Ботхейм выиграл разбирательство в ФИФА против своего бывшего клуба «Краснодара».

    ФИФА признала законным разрыв контракта норвежцем в одностороннем порядке в прошлом году. Организация постановила, что «Краснодар» должен игроку 500 тысяч евро. Если деньги не будут выплачены, на клуб наложат запрет на трансферы.

    • Ботхейм перешел в «Краснодар» в декабре 2021 года, но не провел за команду ни матча.
    • 23-летний норвежец стоит 3,8 миллиона евро.
    • В сезоне Серии А у Ботхейма 15 матчей, гол, ассист.

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    Источник: VG

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    Сегодня, 11:58
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +2540

      АЛЕКС 58 2 часа назад

      Не слабо Магнит нагнули...просидел на лавке,погулял по парку,и деньжат срубил.

      0
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      ...
      Рейтинг: +2540

      АЛЕКС 58 > АЛЕКС 58 2 часа назад

      Нужно подписывать таких как Промес,этим некуда бежать!

      0
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      Рейтинг: +227

      eugen-han 2 часа назад

      Это урок для тех, кто до сих пор пребывает в иллюзии на счёт легионеров и их контактах, которые рассматриваются в одностороннем порядке не в пользу российских клубов.

      3
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      Рейтинг: +2162

      LOKOfanatik19 > eugen-han 1 час назад

      Прописывай в контракте, что они не могут расторгать в одностороннем порядке и делов то.

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      Рейтинг: +227

      eugen-han > LOKOfanatik19 1 час назад

      Прописывают,- это стандартный пункт всех соглашений и договоров, но ведь в нынешних условиях где-то там кто-то думает по другому и меняет правила по ходу игры. А судьи кто? Вопрос риторический, потому что явно не наши во всех смыслах.

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