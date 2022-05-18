Отец Черышева – о прощальном ужине сына в «Валенсии»: «Что за бред? Пацаны пошли покушать»

Дмитрий Черышев, отец полузащитника «Валенсии» Дениса Черышева, опроверг информацию о том, что его сын попрощался с испанским клубом.

«Что вы бред читаете! Пацаны пошли покушать. Это что за прощальный ужин, где собрались четыре человека? Что за бред? Будущее Дениса? Без комментариев», — сказал Дмитрий Черышев.

31-летний Черышев всю карьеру проводит в Испании.

Он воспитанник «Реала», провел за команду 2 матча в Примере.

В «Валенсии» Черышев с 2018 года.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?