Широков – об уходе Марио Фернандеса из ЦСКА: «Зря паспорт дали»

Бывший полузащитник ЦСКА Роман Широков прокомментировал информацию об уходе Марио Фернандеса из московского клуба в конце сезона.
«Станет ли серьезной потерей для армейцев уход Фернандеса? Наверное. Зря паспорт дали, что сказать. Это только домыслы, поэтому сложно комментировать», – сказал Широков.
Ранее сообщалось, что Фернандес хочет покинуть ЦСКА из-за результатов команды и обстановки в России.
- Фернандес выступает за ЦСКА с 2012 года.
- За 10 сезонов он забил 10 голов и сделал 46 ассистов в 328 матчах.
- Контракт игрока с клубом действует до 2024 года.
Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?
Источник: «Чемпионат»