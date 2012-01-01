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Широков – об уходе Марио Фернандеса из ЦСКА: «Зря паспорт дали»

Бывший полузащитник ЦСКА Роман Широков прокомментировал информацию об уходе Марио Фернандеса из московского клуба в конце сезона.

«Станет ли серьезной потерей для армейцев уход Фернандеса? Наверное. Зря паспорт дали, что сказать. Это только домыслы, поэтому сложно комментировать», – сказал Широков.

Ранее сообщалось, что Фернандес хочет покинуть ЦСКА из-за результатов команды и обстановки в России.

  • Фернандес выступает за ЦСКА с 2012 года.
  • За 10 сезонов он забил 10 голов и сделал 46 ассистов в 328 матчах.
  • Контракт игрока с клубом действует до 2024 года.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: «Чемпионат»

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Комментарии2
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    Рейтинг: +5621

    Давид59 30 минут назад

    На себя бы посмотрел. В плане патриотизма. Когда в Спартак уходил.

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    Рейтинг: +14768

    Barmaleushka > Давид59 10 минут назад

    Так он не зенитовец вроде . Так подобрали , отмыли , накормили ....

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