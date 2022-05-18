Широков – об уходе Марио Фернандеса из ЦСКА: «Зря паспорт дали»

Бывший полузащитник ЦСКА Роман Широков прокомментировал информацию об уходе Марио Фернандеса из московского клуба в конце сезона.

«Станет ли серьезной потерей для армейцев уход Фернандеса? Наверное. Зря паспорт дали, что сказать. Это только домыслы, поэтому сложно комментировать», – сказал Широков.

Ранее сообщалось, что Фернандес хочет покинуть ЦСКА из-за результатов команды и обстановки в России.

Фернандес выступает за ЦСКА с 2012 года.

За 10 сезонов он забил 10 голов и сделал 46 ассистов в 328 матчах.

Контракт игрока с клубом действует до 2024 года.

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