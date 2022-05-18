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  • Широков – об уходе Марио Фернандеса из ЦСКА: «Зря паспорт дали»

Широков – об уходе Марио Фернандеса из ЦСКА: «Зря паспорт дали»

18 мая 2022, 12:44
19

Бывший полузащитник ЦСКА Роман Широков прокомментировал информацию об уходе Марио Фернандеса из московского клуба в конце сезона.

«Станет ли серьезной потерей для армейцев уход Фернандеса? Наверное. Зря паспорт дали, что сказать. Это только домыслы, поэтому сложно комментировать», – сказал Широков.

Ранее сообщалось, что Фернандес хочет покинуть ЦСКА из-за результатов команды и обстановки в России.

  • Фернандес выступает за ЦСКА с 2012 года.
  • За 10 сезонов он забил 10 голов и сделал 46 ассистов в 328 матчах.
  • Контракт игрока с клубом действует до 2024 года.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Широков Роман Фернандес Марио
Комментарии (19)
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Давид59
1652867834
На себя бы посмотрел. В плане патриотизма. Когда в Спартак уходил.
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САДЫЧОК
1652870020
Широков злодей , которому помогли избежать наказания ! Я лично видел его вне футбола- это высокомерный не приятный типок !
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Вомбат
1652870231
Широков за последние 3 месяца публично наговорил столько гадостей, сколько никакой Тарандычихе не снилось.
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Боцман59rus
1652870702
_ это у тебя зря не забрали, на зоне документы не нужны>)))
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Plyash
1652871024
Эту падаль Шира отстранили от футбола,зачем его постоянно комментируют,ладно бы,если бы поминали.А Марио для нашего футбола сделал много,тут и спорить нечего.И не этому уроду Ширу про паспорт рассуждать.
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nik55
1652873810
очень редко но здесь я с Широковым согласен
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Stavr007
1652874120
конечно зря, он за 10 лет ЯЗЫК не выучил, всем на это насрать было, а щас вдруг начали вонять, а за проведенные 10 лет в клубе скоро вовсе забудете ?
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aldo conte
1652874905
"Специалист" по избиению судей решил поучить жизни М. Фернандеса? Надо иметь приличную репутацию, чтобы давать уроки другим.
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E5
1652876607
Колхозник этого не поймет
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Bozigit
1652881678
Фернандес его уже отработал, своей игрой за сборную
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