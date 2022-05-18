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  • Жуков – о «Спартаке»: «Решения принимают непрофессионалы, а у бровки корчит рожи очередной попрыгунчик»

Жуков – о «Спартаке»: «Решения принимают непрофессионалы, а у бровки корчит рожи очередной попрыгунчик»

18 мая 2022, 12:28
13

Первый заместитель председателя Госдумы и болельщик «Спартака» Александр Жуков раскритиковал московский клуб за частую смену тренеров.

– Я уже сбился со счета, сколько тренеров и директоров поменялось за последние годы. Приходит какой-то очередной «попрыгунчик», который у бровки корчит рожи почище любого клоуна, и сценарий предсказуем: через пару месяцев ему заплатят очередные отпускные, и он поедет домой с миром, так же, как предыдущие тренеры. Хотелось бы ошибиться…

– Вы про Ваноли?

– Он один из многих, и решения при выборе главного тренера порой необъяснимы. Если посмотреть шире – на ведущие команды мира, мы же понимаем: они добиваются успехов, когда тренер имеет возможность построить свою команду. Тот же Бесков привел в «Спартак» игроков, которых почти никто не знал. Он их подбирал, и через два года команда выиграла чемпионат СССР. И потом, на протяжении многих лет, Константин Иванович усиливал состав, был стержень, была система. Точно так же – и Романцев. Олег Иванович не изменял своей системе игры. Разумеется, приходили и громкие победы.

А что мы видим сегодня? Решения принимают непрофессионалы, которые не знают, каким местом, условно говоря, бить по мячу. Это прямой путь в тупик, когда приобретаются игроки типа Кофрие. Я не могу себе представить, чтобы при Романцеве в «Спартаке» играл такой футболист, как Кофрие или какой-нибудь Хендрикс. Причем вроде бы приходят игроки, которые неплохо себя зарекомендовали, но они очень быстро деградируют.

  • Ваноли возглавил «Спартак» в декабре 2021 года.
  • Клуб занимает 10-е место в РПЛ.
  • 29 мая «Спартак» сыграет в финале Кубка России против «Динамо».

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Комментарии (13)
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Enter2006
1652866517
В России цены взлетели в 2а раза, иностранные компании уходят пачками, безработица. Вам что млять заняться нечем больше? "Первый заместитель председателя Госдуры"???
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portero
1652866623
Покупай Спартак итрулиткак хочешь, наверное родные таланты в бизнесе и лярдеры...
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spam2009
1652867582
эта схема полностью отражает схему ГосДумы
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ilichkadr
1652868372
Не, товарищ Жуков, ты не прав. В Спартаке игроков не подбирают, а покупают на распродаже, т.е. со скидкой. Потом привозят физрука типа Ваноли и через 3 месяца требуют результат. И так 18 лет подряд.
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Иван Петров 1986
1652869427
Кто бы говорил только не жуков. В свое время этот тип вместе с мутко и журовой таких дел наворотили, что еще долго расхлебывать будем.
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Vitaga
1652872983
в первый раз соглашусь с депутатом. хотя они на словах часто за правду а на деле у самих рыло в пуху.
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NewLife
1652877158
Тов. Жюков, думский завсегдатай, показал, каков он знаток футбола, забыв упомянуть, каких успехов добиваются "корчащие рожи" "попрыгунчики", там где честный футбол и нет коррупции и конфликта интересов. А ваши рожи, не влезающие в телевизор, даже корчить не надо.
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Марк Аврелий!
1652883544
Такое ощущение, что в Спартаке есть "группа товарищей" которым выгодна чехарда с тренерами. Под каждого тренера покупают 8-10 игроков. Продают 8-10 игроков. С каждого купленного/проданного игрока имеют свой процент. Стабилизация состава им не выгодно. При сбалансированном составе покупаться/продаваться будут 2-3 игрока в сезон. Эта свистопляска длиться 20лет. С приходом Карреры возникла опасность в стабилизации состава, вот его и "выдавили"! Хотя он завоевал золото.
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мы_не_рабы
1652885162
Но только не депутатам давать оценку работы других людей! И не важно, в футболе или ещё где. Удобно развалившись в думских креслах, сладко позёвывая, можно рассуждать о том, в чём не особенно понимаешь. И если с чехардой в Спартаке можно согласиться, то оскорбление тренеров - это чисто по депутатски, ведь уровень депутатов, бывших спортсменов, артистов и т.д. мягко сказать оставляет желать лучшего. Одна "каменная башка" чего стоит! И было бы неплохо если бы Жуков прежде чем что- либо ляпнуть, посмотрел кем стали "попрыгунчики" уехав, после "слива" или окончания контракта, из газпромовского чемпионата. А так, очередной балабол.
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zigbert
1652889430
Отчитался чисто по депутатски. Бесцеремонно со знанием дела, невзирая на все нормы приличия. Не похоже что он является болельщиком Спартака.
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