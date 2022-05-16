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Жуков – о «Спартаке»: «Решения принимают непрофессионалы, а у бровки корчит рожи очередной попрыгунчик»

Первый заместитель председателя Госдумы и болельщик «Спартака» Александр Жуков раскритиковал московский клуб за частую смену тренеров.

– Я уже сбился со счета, сколько тренеров и директоров поменялось за последние годы. Приходит какой-то очередной «попрыгунчик», который у бровки корчит рожи почище любого клоуна, и сценарий предсказуем: через пару месяцев ему заплатят очередные отпускные, и он поедет домой с миром, так же, как предыдущие тренеры. Хотелось бы ошибиться…

– Вы про Ваноли?

– Он один из многих, и решения при выборе главного тренера порой необъяснимы. Если посмотреть шире – на ведущие команды мира, мы же понимаем: они добиваются успехов, когда тренер имеет возможность построить свою команду. Тот же Бесков привел в «Спартак» игроков, которых почти никто не знал. Он их подбирал, и через два года команда выиграла чемпионат СССР. И потом, на протяжении многих лет, Константин Иванович усиливал состав, был стержень, была система. Точно так же – и Романцев. Олег Иванович не изменял своей системе игры. Разумеется, приходили и громкие победы.

А что мы видим сегодня? Решения принимают непрофессионалы, которые не знают, каким местом, условно говоря, бить по мячу. Это прямой путь в тупик, когда приобретаются игроки типа Кофрие. Я не могу себе представить, чтобы при Романцеве в «Спартаке» играл такой футболист, как Кофрие или какой-нибудь Хендрикс. Причем вроде бы приходят игроки, которые неплохо себя зарекомендовали, но они очень быстро деградируют.

  • Ваноли возглавил «Спартак» в декабре 2021 года.
  • Клуб занимает 10-е место в РПЛ.
  • 29 мая «Спартак» сыграет в финале Кубка России против «Динамо».

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: «Московский комсомолец»

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Комментарии7
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    Рейтинг: +3343

    Иван Петров 1986 3 минуты назад

    Кто бы говорил только не жуков. В свое время этот тип вместе с мутко и журовой таких дел наворотили, что еще долго расхлебывать будем.

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    Рейтинг: +15297

    ilichkadr 20 минут назад

    Не, товарищ Жуков, ты не прав. В Спартаке игроков не подбирают, а покупают на распродаже, т.е. со скидкой. Потом привозят физрука типа Ваноли и через 3 месяца требуют результат. И так 18 лет подряд.

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    Рейтинг: +14768

    Barmaleushka 30 минут назад

    Тренеров , которые делали из молодых ноуменов игроков, в РПЛ уже нэт .

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    Рейтинг: +1991

    spam2009 34 минуты назад

    эта схема полностью отражает схему ГосДумы

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    Рейтинг: +446

    чаппай > spam2009 16 минут назад

    Браво!!!

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    Рейтинг: +64231

    portero 50 минут назад

    Покупай Спартак итрулиткак хочешь, наверное родные таланты в бизнесе и лярдеры...

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    Рейтинг: +3027

    Enter2006 51 минуту назад

    В России цены взлетели в 2а раза, иностранные компании уходят пачками, безработица. Вам что млять заняться нечем больше? "Первый заместитель председателя Госдуры"???

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