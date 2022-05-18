Жуков – о «Спартаке»: «Решения принимают непрофессионалы, а у бровки корчит рожи очередной попрыгунчик»

Первый заместитель председателя Госдумы и болельщик «Спартака» Александр Жуков раскритиковал московский клуб за частую смену тренеров.

– Я уже сбился со счета, сколько тренеров и директоров поменялось за последние годы. Приходит какой-то очередной «попрыгунчик», который у бровки корчит рожи почище любого клоуна, и сценарий предсказуем: через пару месяцев ему заплатят очередные отпускные, и он поедет домой с миром, так же, как предыдущие тренеры. Хотелось бы ошибиться…

– Вы про Ваноли?

– Он один из многих, и решения при выборе главного тренера порой необъяснимы. Если посмотреть шире – на ведущие команды мира, мы же понимаем: они добиваются успехов, когда тренер имеет возможность построить свою команду. Тот же Бесков привел в «Спартак» игроков, которых почти никто не знал. Он их подбирал, и через два года команда выиграла чемпионат СССР. И потом, на протяжении многих лет, Константин Иванович усиливал состав, был стержень, была система. Точно так же – и Романцев. Олег Иванович не изменял своей системе игры. Разумеется, приходили и громкие победы.

А что мы видим сегодня? Решения принимают непрофессионалы, которые не знают, каким местом, условно говоря, бить по мячу. Это прямой путь в тупик, когда приобретаются игроки типа Кофрие. Я не могу себе представить, чтобы при Романцеве в «Спартаке» играл такой футболист, как Кофрие или какой-нибудь Хендрикс. Причем вроде бы приходят игроки, которые неплохо себя зарекомендовали, но они очень быстро деградируют.

Ваноли возглавил «Спартак» в декабре 2021 года.

Клуб занимает 10-е место в РПЛ.

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