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  • Газизов: «В следующем сезоне 40% клубов РПЛ могут представлять московский регион. Нигде в мире нет подобной картины»

Газизов: «В следующем сезоне 40% клубов РПЛ могут представлять московский регион. Нигде в мире нет подобной картины»

17 мая 2022, 14:51
14

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов высказался о большом количестве в РПЛ команд из Москвы и Подмосковья.

– Противники расширения [лиги] вспоминают о сложных перелетах в Хабаровск и Владивосток.

– Конечно удобно добираться на выездные матчи менее чем за час на клубном автобусе. У нас уже из 16 команд – пять из Москвы. В России 15 городов-миллионников, семь из них не представлены в РПЛ, а еще три (Нижний Новгород, Уфа и Казань) принято считать более хоккейными.

В случае выхода «Торпедо» в высший дивизион и сохранения текущих 16 участников 40% клубов РПЛ будут представлять московский регион. Нигде в мире нет подобной картины.

Мы боремся за зрелище для одного города? Я уже не раз говорил о том, что Россия – это не только Москва, но и Кавказ, Сибирь, Урал, Дальний Восток и так далее.

Многомиллионная армия болельщиков лишена возможности прийти на стадион, чтобы увидеть лучших футболистов страны в своем городе.

По факту, для России даже 18 клубов в Премьер-лиге – это ничтожно мало. Наверное, их уже сегодня должно быть не менее 20.

Еще одним фактором за расширение лиги может стать помощь национальной сборной. Плюс две команды в РПЛ – это 34 футболиста с российским паспортом. С этим доводом спорить просто невозможно.

Главное, что я хотел бы отметить – в январе 2020 года и в марте 2022 года руководители клубов РПЛ на общем собрании дважды голосовали за расширение лиги. Так что ждем.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Уфа Газизов Шамиль
Комментарии (14)
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kostilio
1652788878
какие 20 клубов ??? он вообще в своем уме ???
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BRO_football
1652789868
В АПЛ сейчас 6 клубов из Лондона, в следующем сезоне будет 7 из 20: Челси, Тоттенхэм, Арсенал, Вест Хэм, Брентфорд, Кристал Пэлас, Фулхэм - 35%. Картина, конечно, не подобная, но близкая, но никто не возмущается
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(Меня за банили)
1652793768
Сейчас с миром сравнивать такое себе...
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neim
1652794877
Ни где в мире нет подобных болтунов. Это как Зарема. Заткните уже их обоих, пожалуйста !
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Spirit_78
1652795208
Нужно бооооооольше московских команд!
Ответить
vladik12
1652797990
Че никто не возмущался, когда в РПЛ была четверть от всех команд с Кавказа?
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Вомбат
1652801779
Ну конечно, Газизов, самое главное сейчас - это реформировать чемпионат в интересах сборной России. Чтобы она могла успешно играть товарищеские матчи с молодежной сборной России.
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Vitaga
1652802377
в Москве оседает 90% денег России...нигде в мире нет подобной ситуации. поэтому ничего тут удивительного. у кого есть деньги - тот и заказывает музыку
Ответить
Garrincha58
1652802561
а ещё Химки они тоже почти из Москвы и это уже не 40 а больше проц. тогда чтобы снизить эти проценты надо добавить ещё команд 6 или больше
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фанат джигурды
1652816199
А надо, как фк Тамбов: там чуть поиграли, в другом городе чуть поиграли, а в своём- если получится.
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