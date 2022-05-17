Газизов: «В следующем сезоне 40% клубов РПЛ могут представлять московский регион. Нигде в мире нет подобной картины»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов высказался о большом количестве в РПЛ команд из Москвы и Подмосковья.

– Противники расширения [лиги] вспоминают о сложных перелетах в Хабаровск и Владивосток.

– Конечно удобно добираться на выездные матчи менее чем за час на клубном автобусе. У нас уже из 16 команд – пять из Москвы. В России 15 городов-миллионников, семь из них не представлены в РПЛ, а еще три (Нижний Новгород, Уфа и Казань) принято считать более хоккейными.

В случае выхода «Торпедо» в высший дивизион и сохранения текущих 16 участников 40% клубов РПЛ будут представлять московский регион. Нигде в мире нет подобной картины.

Мы боремся за зрелище для одного города? Я уже не раз говорил о том, что Россия – это не только Москва, но и Кавказ, Сибирь, Урал, Дальний Восток и так далее.

Многомиллионная армия болельщиков лишена возможности прийти на стадион, чтобы увидеть лучших футболистов страны в своем городе.

По факту, для России даже 18 клубов в Премьер-лиге – это ничтожно мало. Наверное, их уже сегодня должно быть не менее 20.

Еще одним фактором за расширение лиги может стать помощь национальной сборной. Плюс две команды в РПЛ – это 34 футболиста с российским паспортом. С этим доводом спорить просто невозможно.

Главное, что я хотел бы отметить – в январе 2020 года и в марте 2022 года руководители клубов РПЛ на общем собрании дважды голосовали за расширение лиги. Так что ждем.

«Уфа» за тур до конца чемпионата идет в зоне вылета.

Сейчас в РПЛ Москву представляют «Спартак», «Динамо», ЦСКА и «Локомотив», Подмосковье – «Химки».

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?