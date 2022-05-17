Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Узнаете ли вы футболистов в Хэллоуин? Тест от «Бомбардира»
Узнаете ли вы футболистов в Хэллоуин? Тест от «Бомбардира»
2 Тест: за кого вам болеть в финале Евро?
Тест: за кого вам болеть в финале Евро?
3 Тест: насколько круто вы читаете по губам?
Тест: насколько круто вы читаете по губам?

Семин: «К VAR есть вопросы, но в РПЛ он принес больше плюсов, чем минусов»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался о работе системы VAR в РПЛ.

«К VAR есть вопросы, но убирать эту систему из РПЛ не стоит. Она делает футбол справедливее. Мы не можем игнорировать развитие футбола во всем мире и отказаться от VAR.

За то время, что система существует в РПЛ, она принесла больше плюсов, чем минусов. Но нужно работать над усовершенствованием этого процесса, чтобы ни у кого не оставалось вопросов», — сказал Семин.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

Новости по теме
Расширение РПЛ до 18 клубов – основной вариант перед исполкомом РФС (Василий Конов) 9
Газзаев против Fan ID: «Как выживать клубам? Полные стадионы – вот к чему нужно стремиться» 5
Каждый участник Кубка РПЛ заработает 64+ миллиона рублей (Baza) 4
Источник: Sport24

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 11:14
Комментарии2
...
  • ...
    Рейтинг: +64178

    portero 28 минут назад

    Надеюсь система обкптается и будут единые трактовки по эпизодам, необходимо право требования просмотра командой, хотя бы один раз, ну а если они правы право сохраняется...

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +444

    (Меня за банили) 39 минут назад

    Ну да, кому-то больше плюсов, кому-то сплошные минусы.

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11