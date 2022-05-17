Семин: «К VAR есть вопросы, но в РПЛ он принес больше плюсов, чем минусов»

Надеюсь система обкптается и будут единые трактовки по эпизодам, необходимо право требования просмотра командой, хотя бы один раз, ну а если они правы право сохраняется...
Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался о работе системы VAR в РПЛ.
«К VAR есть вопросы, но убирать эту систему из РПЛ не стоит. Она делает футбол справедливее. Мы не можем игнорировать развитие футбола во всем мире и отказаться от VAR.
За то время, что система существует в РПЛ, она принесла больше плюсов, чем минусов. Но нужно работать над усовершенствованием этого процесса, чтобы ни у кого не оставалось вопросов», — сказал Семин.
Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?