Семин: «К VAR есть вопросы, но в РПЛ он принес больше плюсов, чем минусов»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался о работе системы VAR в РПЛ.

«К VAR есть вопросы, но убирать эту систему из РПЛ не стоит. Она делает футбол справедливее. Мы не можем игнорировать развитие футбола во всем мире и отказаться от VAR.

За то время, что система существует в РПЛ, она принесла больше плюсов, чем минусов. Но нужно работать над усовершенствованием этого процесса, чтобы ни у кого не оставалось вопросов», — сказал Семин.

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