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Смородская: «Что происходит в «Рубине»? Скорее всего, конфликт игроков с тренером»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о ситуации в «Рубине».

«По ходу сезона я не могла представить, что «Рубин» может вылететь в ФНЛ. Что происходит? Я думаю, что тут всe комплексно. Из-за одной причины такой тяжeлой ситуации быть не может.

Возможно, это разлад среди игроков, скорее всего, конфликт с главным тренером команды или какой-нибудь скрытый конфликт», — сказала Смородская.

  • «Рубин» идет на 14-м месте в РПЛ – это зона стыковых матчей.
  • Казанцы вылетят, если проиграют «Уфе» в последнем туре.
  • Леонид Слуцкий работает в Казани с 2019 года.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: «Чемпионат»

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