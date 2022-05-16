Сафонов: «Переписываемся с легионерами. Никто не удалял их из командного чата»

Вратарь Матвей Сафонов высказался о легионерах, которые покинули «Краснодар».

«Время от времени мы переписываемся с ними. Конечно, они есть в нашем командном чате, их никто не удалял. Они поздравляют нас с победами.

Следят ли они прям пристально за нашей игрой? Не знаю, спросите лучше у них», – сказал Сафонов.

Из клуба ушли либо приостановили контракты все легионеры.

«Краснодар» идет на 4-м месте в РПЛ.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?