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Сафонов: «Переписываемся с легионерами. Никто не удалял их из командного чата»

Вратарь Матвей Сафонов высказался о легионерах, которые покинули «Краснодар».

«Время от времени мы переписываемся с ними. Конечно, они есть в нашем командном чате, их никто не удалял. Они поздравляют нас с победами.

Следят ли они прям пристально за нашей игрой? Не знаю, спросите лучше у них», – сказал Сафонов.

  • Из клуба ушли либо приостановили контракты все легионеры.
  • «Краснодар» идет на 4-м месте в РПЛ.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: «РБ Спорт»

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