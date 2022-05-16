Сафонов: «Переписываемся с легионерами. Никто не удалял их из командного чата»

Вратарь Матвей Сафонов высказался о легионерах, которые покинули «Краснодар».
«Время от времени мы переписываемся с ними. Конечно, они есть в нашем командном чате, их никто не удалял. Они поздравляют нас с победами.
Следят ли они прям пристально за нашей игрой? Не знаю, спросите лучше у них», – сказал Сафонов.
- Из клуба ушли либо приостановили контракты все легионеры.
- «Краснодар» идет на 4-м месте в РПЛ.
Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?
Источник: «РБ Спорт»