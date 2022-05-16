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  • Юран – о желании сохранить Жиркова и Мамаева в «Химках»: «Я хочу Роналду и Месси привезти, но мне скажут, чтобы опустился на земельку»

Юран – о желании сохранить Жиркова и Мамаева в «Химках»: «Я хочу Роналду и Месси привезти, но мне скажут, чтобы опустился на земельку»

16 мая 2022, 12:19
4

Главный тренер «Химок» Сергей Юран дал комментарий по поводу будущего в клубе Юрия Жиркова и Павла Мамаева.

– В конце сезона завершаются контракты у Жиркова, Мамаева, ряда других футболистов. Есть ли понимание, останутся ветераны или нет?

– Пока не говорили. После последнего тура с руководством обсудим, какие возможности у нас будут. Будем решать по бюджету, по комплектованию команды, какие позиции нам нужны, пойдет ли руководство клуба на омоложение состава.

С руководством клуба тоже пока не говорили. Главный тренер должен отталкиваться от возможностей клуба, какой курс будет. Пока не могу сказать конкретно, кто останется, с кем продлим контракты.

Хочется на следующий сезон добавить, чтобы команда играла, стояла прочно на двух ногах. На первом плане будет финансовая составляющая, от этого будем исходить.

– Если будет возможность сохранить Жиркова и Мамаева, не откажетесь?

– Нужно понимать, какие задачи будут стоять перед командой. Это немаловажный фактор. Желание есть, а возможностей может не быть.

Я хочу Криштиану Роналду и Месси привезти в «Химки», желание у меня запредельное. Но мне скажут, чтобы опустился на земельку (смеется).

– Проще вам возглавить «Манчестер Юнайтед» или «ПСЖ».

– Тогда надо ехать (смеется).

  • Жирков и Мамаев присоединились к «Химкам» зимой.
  • После перехода 38-летний Жирков провел 3 матча, 33-летний Мамаев – 1.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Химки Жирков Юрий Мамаев Павел Юран Сергей
Комментарии (4)
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Fusballer
1652694468
Месси не лучше Жиркова.
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Красногорск_Фан
1652697484
Ну да. Мбаппе то с утра пишут уже в Локо переходит . только эти два и остаются
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Enter2006
1652759667
Мамаев не нужен был вообще. Жирков - легенда, оставил бы ещё на сезон если он не против.
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