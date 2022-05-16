Юран – о желании сохранить Жиркова и Мамаева в «Химках»: «Я хочу Роналду и Месси привезти, но мне скажут, чтобы опустился на земельку»

Главный тренер «Химок» Сергей Юран дал комментарий по поводу будущего в клубе Юрия Жиркова и Павла Мамаева.
– В конце сезона завершаются контракты у Жиркова, Мамаева, ряда других футболистов. Есть ли понимание, останутся ветераны или нет?
– Пока не говорили. После последнего тура с руководством обсудим, какие возможности у нас будут. Будем решать по бюджету, по комплектованию команды, какие позиции нам нужны, пойдет ли руководство клуба на омоложение состава.
С руководством клуба тоже пока не говорили. Главный тренер должен отталкиваться от возможностей клуба, какой курс будет. Пока не могу сказать конкретно, кто останется, с кем продлим контракты.
Хочется на следующий сезон добавить, чтобы команда играла, стояла прочно на двух ногах. На первом плане будет финансовая составляющая, от этого будем исходить.
– Если будет возможность сохранить Жиркова и Мамаева, не откажетесь?
– Нужно понимать, какие задачи будут стоять перед командой. Это немаловажный фактор. Желание есть, а возможностей может не быть.
Я хочу Криштиану Роналду и Месси привезти в «Химки», желание у меня запредельное. Но мне скажут, чтобы опустился на земельку (смеется).
– Проще вам возглавить «Манчестер Юнайтед» или «ПСЖ».
– Тогда надо ехать (смеется).
- Жирков и Мамаев присоединились к «Химкам» зимой.
- После перехода 38-летний Жирков провел 3 матча, 33-летний Мамаев – 1.
Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?