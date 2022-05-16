В «Химках» не подтвердили летний уход Жиркова и Мамаева

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков прокомментировал новость, что клуб решил не продлевать контракты с Юрием Жирковым и Павлом Мамаевым.

«Решения все будут после 21 мая, после 30-го тура. До этого времени никаких решений по данным вопросами не принималось и не будет.

Наша задача – игра со «Спартаком» и завершение чемпионата. После этого, с теми игроками, у которых истекают контракты, мы будем садиться и разговаривать о дальнейших взаимоотношениях с клубом», – сказал Терюшков.

Жирков и Мамаев присоединились к «Химкам» зимой.

После перехода 38-летний Жирков провел 3 матча, 33-летний Мамаев – 1.

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