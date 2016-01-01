Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: какая прическа футболиста подошла бы именно тебе?
Тест: какая прическа футболиста подошла бы именно тебе?
2 Тест для гиков: что вы знаете о групповом этапе Лиги чемпионов
Тест для гиков: что вы знаете о групповом этапе Лиги чемпионов
3 Тест: вы помните Евро-2016?
Тест: вы помните Евро-2016?

В «Химках» не подтвердили летний уход Жиркова и Мамаева

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков прокомментировал новость, что клуб решил не продлевать контракты с Юрием Жирковым и Павлом Мамаевым.

«Решения все будут после 21 мая, после 30-го тура. До этого времени никаких решений по данным вопросами не принималось и не будет.

Наша задача – игра со «Спартаком» и завершение чемпионата. После этого, с теми игроками, у которых истекают контракты, мы будем садиться и разговаривать о дальнейших взаимоотношениях с клубом», – сказал Терюшков.

  • Жирков и Мамаев присоединились к «Химкам» зимой.
  • После перехода 38-летний Жирков провел 3 матча, 33-летний Мамаев – 1.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

Новости по теме
Юран – о желании сохранить Жиркова и Мамаева в «Химках»: «Я хочу Роналду и Месси привезти, но мне скажут, чтобы опустился на земельку»
Жирков и Мамаев покинут «Химки» («Чемпионат») 2
⚽ РПЛ. «Спартак» сыграет с «Зенитом», ЦСКА – с «Краснодаром» 6
Источник: «Чемпионат»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 11:11
Комментарии0
...
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11