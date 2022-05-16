Жирков и Мамаев покинут «Химки» («Чемпионат»)

«Химки» не планируют предлагать новые контракты Юрию Жиркову и Павлу Мамаеву.
По окончании сезона оба футболиста станут свободными агентами.
«Мамаев и Жирков возрастные футболисты, которые получают большую зарплату, но при этом много травмируются.
Поэтому в клубе приняли решение не продлевать контракты с игроками», – сообщил источник «Чемпионата».
- Жирков и Мамаев присоединились к «Химкам» зимой.
- После перехода 38-летний Жирков провел 3 матча, 33-летний Мамаев – 1.
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Источник: «Чемпионат»