Жирков и Мамаев покинут «Химки» («Чемпионат»)

«Химки» не планируют предлагать новые контракты Юрию Жиркову и Павлу Мамаеву.

По окончании сезона оба футболиста станут свободными агентами.

«Мамаев и Жирков возрастные футболисты, которые получают большую зарплату, но при этом много травмируются.

Поэтому в клубе приняли решение не продлевать контракты с игроками», – сообщил источник «Чемпионата».

Жирков и Мамаев присоединились к «Химкам» зимой.

После перехода 38-летний Жирков провел 3 матча, 33-летний Мамаев – 1.

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