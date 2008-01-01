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Жирков и Мамаев покинут «Химки» («Чемпионат»)

«Химки» не планируют предлагать новые контракты Юрию Жиркову и Павлу Мамаеву.

По окончании сезона оба футболиста станут свободными агентами.

«Мамаев и Жирков возрастные футболисты, которые получают большую зарплату, но при этом много травмируются.

Поэтому в клубе приняли решение не продлевать контракты с игроками», – сообщил источник «Чемпионата».

  • Жирков и Мамаев присоединились к «Химкам» зимой.
  • После перехода 38-летний Жирков провел 3 матча, 33-летний Мамаев – 1.

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Источник: «Чемпионат»

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Сегодня, 10:36
Комментарии2
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    Рейтинг: +1075

    Lilipyt 1 час назад

    Чтооо они оказываются играют за Химки)))) Даже пенсионер Жирков сыграл больше Мамаева)))

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    Рейтинг: +15171

    ilichkadr 1 час назад

    Это было понятно изначально. Возраст берёт своё.

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