Примера. «Барселона» стала серебряным призером; «Реал» и «Атлетико» сыграли свои матчи вничью

«Барселона» в предпоследнем туре чемпионата Испании сыграл вничью с «Хетафе». Очко гарантировало каталонцам серебро.
Этому поспособствовала потеря очков «Атлетико» в матче с «Севильей».
Чемпион «Реал» не смог победить идущий в зоне вылета «Кадис».
Испания. Примера. 37-й тур
Голы: 0:1 – Диас, 5; 1:1 – Собрино, 37.
Незабитые пенальти: Негредо, 61 – нет.
Атлетико – Севилья – 1:1 (1:0)
Голы: 1:0 – Хименес, 30; 1:1 – Эн-Несири, 85.
Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?
Источник: Бомбардир.ру