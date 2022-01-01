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Ваноли: «Странно, что после голов «Спартака» всегда нужен просмотр видео»

Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли дал комментарий после матча 29-го тура РПЛ против «Зенита» (1:1). Гости сравняли счет с пенальти на 90+3 минуте.

«Команда показала отличный дух. Странно, что после голов «Спартака» всегда нужен просмотр видео. Мы ждем по три минуты, странно в такой ситуации праздновать голы», – сказал Ваноли.

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Источник: телеграм-канал «Спорт-Экспресса»

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