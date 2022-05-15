Уткин: «Не с чего было «Спартаку» обыгрывать «Зенит»

Видеоблогер Василий Уткин высказался после матча 29-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Зенитом» (1:1).
«Совершенно не стоило делать отрезок работы Паоло Ваноли каким-то неоднозначным. Не с чего было «Спартаку» обыгрывать «Зенит».
Если хочется неоднозначности, нужен трофей. Для этого как раз остался интересный, интригующий, еще и финальный матч», – написал Уткин.
- 29 мая «Спартак» сыграет в финале Кубка России против «Динамо».
- «Зенит» – чемпион России последних 4 сезонов.
- «Спартак» идет в РПЛ 10-м.
Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?
Источник: телеграм-канал Василия Уткина