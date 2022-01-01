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Уткин: «Не с чего было «Спартаку» обыгрывать «Зенит»

Видеоблогер Василий Уткин высказался после матча 29-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Зенитом» (1:1).

«Совершенно не стоило делать отрезок работы Паоло Ваноли каким-то неоднозначным. Не с чего было «Спартаку» обыгрывать «Зенит».

Если хочется неоднозначности, нужен трофей. Для этого как раз остался интересный, интригующий, еще и финальный матч», – написал Уткин.

  • 29 мая «Спартак» сыграет в финале Кубка России против «Динамо».
  • «Зенит» – чемпион России последних 4 сезонов.
  • «Спартак» идет в РПЛ 10-м.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: телеграм-канал Василия Уткина

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Комментарии1
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    Рейтинг: +13895

    NewLife 27 минут назад

    Очень витиевато о Ваноли, но, по существу, я согласен.

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