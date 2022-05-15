Уткин: «Не с чего было «Спартаку» обыгрывать «Зенит»

Видеоблогер Василий Уткин высказался после матча 29-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Зенитом» (1:1).

«Совершенно не стоило делать отрезок работы Паоло Ваноли каким-то неоднозначным. Не с чего было «Спартаку» обыгрывать «Зенит».

Если хочется неоднозначности, нужен трофей. Для этого как раз остался интересный, интригующий, еще и финальный матч», – написал Уткин.

29 мая «Спартак» сыграет в финале Кубка России против «Динамо».

«Зенит» – чемпион России последних 4 сезонов.

«Спартак» идет в РПЛ 10-м.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?