Кофрие: «Спартак» победит «Зенит»!»

Защитник «Спартака» Максимилиано Кофрие поделился ожиданиями от матча 29-го тура РПЛ против «Зенита».

«Сегодня мы победим! Конечно, я помню 1:7 в прошлом матче с «Зенитом», но в этот раз мы выиграем!» – сказал бельгиец перед встречей.

«Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию встречи.

«Зенит» досрочно стал чемпионом.

«Спартак» идет в РПЛ 10-м.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?