Кофрие: «Спартак» победит «Зенит»!»

Защитник «Спартака» Максимилиано Кофрие поделился ожиданиями от матча 29-го тура РПЛ против «Зенита».
«Сегодня мы победим! Конечно, я помню 1:7 в прошлом матче с «Зенитом», но в этот раз мы выиграем!» – сказал бельгиец перед встречей.
- «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию встречи.
- «Зенит» досрочно стал чемпионом.
- «Спартак» идет в РПЛ 10-м.
Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?
Источник: телеграм-канал «Спорт-Экспресса»