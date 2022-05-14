РПЛ. «Ростов» победил «Химки» и опередил «Спартак»

«Ростов» в 29-м туре чемпионата России переиграл «Химки». Все голы в матче забили россияне.

Резиуан Мирзов, принадлежащий «Спартаку», забил своему бывшему клубу.

«Ростов» поднялся на девятое место в таблице, опередив «Спартак». Химчане лишь засчет дополнительных показателей не идут в зоне переходных встреч.

Россия. РПЛ. 29-й тур

Ростов (Ростов-на-Дону) – Химки – 2:1 (2:0)

Голы: 1:0 – Тугарев, 12; 2:0 – Полоз, 17; 2:1 – Мирзов, 90+5.

«Ростов»: Песьяков, Осипенко, Калинин (Мухин, 60), Лангович (Терентьев, 61), Сильянов, Байрамян, Тугарев, Глебов, Щетинин (Сухомлинов, 60), Полоз (Мельников, 83), Голенков (Турищев, 68).

«Химки»: Лантратов, Григалава, Идову, Тихий, Боженов, Волков (Филин, 46), Глушаков, Кухарчук (Долгов, 78), Мирзов, Магомедов (Главчич, 68), Руденко (Анван, 46).

Предупреждения: Щетинин, 30; Байрамян, 32; Калинин, 43; Лангович, 49 – Боженов, 21; Идову, 23; Григалава, 90+5.

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