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РПЛ. «Ростов» победил «Химки» и опередил «Спартак»

«Ростов» в 29-м туре чемпионата России переиграл «Химки». Все голы в матче забили россияне.

Резиуан Мирзов, принадлежащий «Спартаку», забил своему бывшему клубу.

«Ростов» поднялся на девятое место в таблице, опередив «Спартак». Химчане лишь засчет дополнительных показателей не идут в зоне переходных встреч.

Россия. РПЛ. 29-й тур

Ростов (Ростов-на-Дону) – Химки – 2:1 (2:0)

Голы: 1:0 – Тугарев, 12; 2:0 – Полоз, 17; 2:1 – Мирзов, 90+5.

«Ростов»: Песьяков, Осипенко, Калинин (Мухин, 60), Лангович (Терентьев, 61), Сильянов, Байрамян, Тугарев, Глебов, Щетинин (Сухомлинов, 60), Полоз (Мельников, 83), Голенков (Турищев, 68).

«Химки»: Лантратов, Григалава, Идову, Тихий, Боженов, Волков (Филин, 46), Глушаков, Кухарчук (Долгов, 78), Мирзов, Магомедов (Главчич, 68), Руденко (Анван, 46).

Предупреждения: Щетинин, 30; Байрамян, 32; Калинин, 43; Лангович, 49 – Боженов, 21; Идову, 23; Григалава, 90+5.

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Источник: Бомбардир.ру

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Сегодня, 18:27
Комментарии12
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    Рейтинг: +4784

    ySS 29 минут назад

    С победой, ростовчане!
    Юран приехал поиграть в футбол, как будто уже всё решил.
    Ну и попал на пару заготовок от Валеры.
    Молодёжь радует и Полоз тоже)

    1
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    Рейтинг: +250

    bomilazdeshnii 57 минут назад

    Рпл расширят или нет? Тоже мутная тема. И хочется и колется и мамка не велит.

    2
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    Рейтинг: +1803

    nominum 1 час назад

    У Ростова голы красивые. Полоз молодчага.

    6
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    Рейтинг: +49683

    MaxRnD 1 час назад

    Оказалось, что без легов можно в разы лучше играть. Кабы знать такую #ерню заранее, то надо было бы распродать весь этот балласт ещё в начале чемпионата (за исклюением Альмквиста)

    7
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    Рейтинг: +63987

    portero 1 час назад

    Отличный результат!!!

    4
    Ответить
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    Рейтинг: +1777

    Bozigit 1 час назад

    Точно не вылетит)

    0
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    Рейтинг: +49683

    MaxRnD 1 час назад

    Надо в говно мокнуть именно спам, чтобы на ветке разгорелся очередной срач, а потом половину перебанить ! Уникальная шакальская политика.

    8
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    Рейтинг: +15031

    ilichkadr > MaxRnD 1 час назад

    Спам уже давно мокнули дальше не куда. Осталось завтра Зениту вдуть, да Динамо желаемого кубка лишить.

    6
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    Рейтинг: +4233

    mopecekca > ilichkadr 39 минут назад

    Как про Спам ни напишут - ты тут как тут свой высер оставляешь, как кобель метки ставишь....успокойся уже, чучело

    1
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    Рейтинг: +90

    Ароматный Чаек > MaxRnD 4 минуты назад

    в овно макнули уже сейчас кого-то другого....
    даже не вглядываясь - что там ? 9-ое место ?
    ГЫ

    0
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    Рейтинг: +1777

    Bozigit 1 час назад

    Ростов поднялся в концовке чемпионата

    1
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    Рейтинг: +15031

    ilichkadr 1 час назад

    Такой расклад ожидался.

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