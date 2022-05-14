Дюков: «Переход РФС в Азию не рассматриваем. Мы остаемся членами УЕФА»

Президент РФС Александр Дюков исключил переход России из УЕФА в Азиатскую конфедерацию футбола.
– Сейчас активно обсуждается возможный переход РФС от УЕФА к Азиатской футбольной ассоциации. Насколько этот вариант возможен?
– Такой вариант не рассматриваем. Мы являемся членами УЕФА, членами УЕФА и остаемся.
Было много слухов перед исполкомом и конференцией УЕФА относительно того, что будет принято решение об исключении РФС, но это слухи, которые не имеют под собой никакого основания.
Мы принимали участие в конференции, я принимал участие в исполкоме. Такого вопроса не было, его никто не ставил.
- УЕФА продлил отстранение российских клубов от еврокубков на сезон-2022/23.
- Сборная России не сможет участвовать в Лиге наций.
- Российская заявка на проведение Евро-2028/32 отклонена.
Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?
Источник: «Спорт-Экспресс»