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Дюков: «Переход РФС в Азию не рассматриваем. Мы остаемся членами УЕФА»

Президент РФС Александр Дюков исключил переход России из УЕФА в Азиатскую конфедерацию футбола.

– Сейчас активно обсуждается возможный переход РФС от УЕФА к Азиатской футбольной ассоциации. Насколько этот вариант возможен?

– Такой вариант не рассматриваем. Мы являемся членами УЕФА, членами УЕФА и остаемся.

Было много слухов перед исполкомом и конференцией УЕФА относительно того, что будет принято решение об исключении РФС, но это слухи, которые не имеют под собой никакого основания.

Мы принимали участие в конференции, я принимал участие в исполкоме. Такого вопроса не было, его никто не ставил.

  • УЕФА продлил отстранение российских клубов от еврокубков на сезон-2022/23.
  • Сборная России не сможет участвовать в Лиге наций.
  • Российская заявка на проведение Евро-2028/32 отклонена.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Комментарии7
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    Рейтинг: +1190

    Artemka444 25 минут назад

    Пару раз ещё продлят бан, по другому будет говорить!!!

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    Рейтинг: +997

    mama1991 1 час назад

    пока горячку пороть нечя. туда сюда и все решится, запад уже думает как с дядей Вовой подружится.

    0
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    Рейтинг: +25639

    slavutiq70 1 час назад

    Азия развивается однако . Европа остановилась и деградирует . не известно что будет через 10 лет ....

    2
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    Рейтинг: +9841

    "supermax" > slavutiq70 1 час назад

    Все верно... Да и как теперь можно с ними играть не понимаю

    0
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    Рейтинг: +969

    ВРЕМЯ и СТЕКЛО 2 часа назад

    Продолжай и дальше утешать себя. Восточная пословица: "Любая мышь в своей норе--смелая". Вот так и будешь ждать у моря погоды, не понимая, что мир давно поменялся. У нас чиновники до сих пор верят, что "будет, как при бабушке".

    2
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    Рейтинг: +1153

    ГенГриг 2 часа назад

    Да Александр ты прав. Именно членами мы и останемся, если будем играть в европе. Если нам разрешат... Нечего нам там делать однозначно. Ты бы дюков народ спросил бы

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    Рейтинг: +35

    WETERAN 2 часа назад

    Ну и дурак. Так и будем играть в РПЛ из года в год с одними и теми же без стимула. Не интересно. Так точно откатимся на 100 лет назад.

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