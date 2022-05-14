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  • Дюков: «Переход РФС в Азию не рассматриваем. Мы остаемся членами УЕФА»

Дюков: «Переход РФС в Азию не рассматриваем. Мы остаемся членами УЕФА»

14 мая 2022, 14:44
6

Президент РФС Александр Дюков исключил переход России из УЕФА в Азиатскую конфедерацию футбола.

– Сейчас активно обсуждается возможный переход РФС от УЕФА к Азиатской футбольной ассоциации. Насколько этот вариант возможен?

– Такой вариант не рассматриваем. Мы являемся членами УЕФА, членами УЕФА и остаемся.

Было много слухов перед исполкомом и конференцией УЕФА относительно того, что будет принято решение об исключении РФС, но это слухи, которые не имеют под собой никакого основания.

Мы принимали участие в конференции, я принимал участие в исполкоме. Такого вопроса не было, его никто не ставил.

  • УЕФА продлил отстранение российских клубов от еврокубков на сезон-2022/23.
  • Сборная России не сможет участвовать в Лиге наций.
  • Российская заявка на проведение Евро-2028/32 отклонена.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Россия Дюков Александр
Комментарии (6)
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WETERAN
1652529084
Ну и дурак. Так и будем играть в РПЛ из года в год с одними и теми же без стимула. Не интересно. Так точно откатимся на 100 лет назад.
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ГенГриг
1652530335
Да Александр ты прав. Именно членами мы и останемся, если будем играть в европе. Если нам разрешат... Нечего нам там делать однозначно. Ты бы дюков народ спросил бы
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ВРЕМЯ и СТЕКЛО
1652531091
Продолжай и дальше утешать себя. Восточная пословица: "Любая мышь в своей норе--смелая". Вот так и будешь ждать у моря погоды, не понимая, что мир давно поменялся. У нас чиновники до сих пор верят, что "будет, как при бабушке".
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slavа0508
1652531384
Азия развивается однако . Европа остановилась и деградирует . не известно что будет через 10 лет ....
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Artemka444
1652536992
Пару раз ещё продлят бан, по другому будет говорить!!!
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