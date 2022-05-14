Президент УЕФА Чеферин – о переходе РФС в Азию: «Российский футбол откатится на 100 лет назад»

Президент УЕФА Александер Чеферин считает, что возможный переход РФС в Азиатскую конфедерацию очень навредит российскому футболу.

«Эта идея исходит от какого-то политика, а не от РФС. Если подобное случится, российский футбол откатится на 100 лет назад», – сказал Чеферин.

УЕФА продлил отстранение российских клубов от еврокубков на сезон-2022/23.

Сборная России не сможет участвовать в Лиге наций.

Российская заявка на проведение Евро-2028/32 отклонена.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?