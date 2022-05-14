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  • Президент УЕФА Чеферин – о переходе РФС в Азию: «Российский футбол откатится на 100 лет назад»

Президент УЕФА Чеферин – о переходе РФС в Азию: «Российский футбол откатится на 100 лет назад»

14 мая 2022, 08:34
13

Президент УЕФА Александер Чеферин считает, что возможный переход РФС в Азиатскую конфедерацию очень навредит российскому футболу.

«Эта идея исходит от какого-то политика, а не от РФС. Если подобное случится, российский футбол откатится на 100 лет назад», – сказал Чеферин.

  • УЕФА продлил отстранение российских клубов от еврокубков на сезон-2022/23.
  • Сборная России не сможет участвовать в Лиге наций.
  • Российская заявка на проведение Евро-2028/32 отклонена.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: Cope
Россия. Премьер-лига Россия Чеферин Александер
Комментарии (13)
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Skull_Boy
1652508974
Да это вы откатились лет сто так назад, где бегают одни черные да арабы
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ilichkadr
1652510420
Каждый кулик свое болото хвалит. Бабло оно и в Африке бабло, но лучше, чтобы оно было в гейропе.
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AZ
1652510701
Он прав. Уровень футбола в азии, как у нас во дворе... Не понятно чего вы защищаете этого тупого политика, который предложил играть в азии... часто вы смотрите азиатский футбол? Теперь будете знать футболистов саудовской аравии и катара....
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Красногорск_Фан
1652511780
Какой заботливый. Мы вас исключаем но туда не ходите это вам навредит. Вспоминаю фильм догма. Куда же вы разбегаетесь , мне не удобно целиться
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Enter2006
1652512048
Да не будет перехода в Азию, это нужно быть полностью отмороженным чтобы такое совершить.
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ВасяК
1652513851
Я вот не пойму чего он хочет???Мы значит будем немного вас айяйяй, а вы терпите и ждите,когда обратно позовём!!!
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vladimir-7
1652517221
Чтобы не откатиться на 100 лет назад и идти вперед, надо уходить в Суперлигу.
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ВРЕМЯ и СТЕКЛО
1652518364
Чеферина надо отправить в отставку за расизм. В Европе до сих пор не избавились от политики колониализма.
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morgan59
1652523747
Чем дольше будем ждать подачек от Запада, тем дальше откатимся назад. Нужно уже сегодня а лучше ещё вчера переходить в Азию, а то получится как с ПАСЕ:"Мы вас исключаем, но взносы вы платить дожны в полном объёме". А играть в одих турнирах с враждпбными странами опасно для здоровья. Причем не только игроков но жизни болельщиков, приехавших поддержать свой клуб.
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RusUltras
1652526455
А разве идея исключить Россию из всех соревнований не исходила от какого-то политика? Двуличные мраZи. Продали спортивные принципы
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