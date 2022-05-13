Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: какое решение примет футболист?
Тест: какое решение примет футболист?
2 Тест: угадайте футболиста по улыбке
Тест: угадайте футболиста по улыбке
3 Тест: знаете ли вы игроков «Атлетико»?
Тест: знаете ли вы игроков «Атлетико»?

Президент УЕФА Чеферин – о переходе РФС в Азию: «Российский футбол откатится на 100 лет назад»

Президент УЕФА Александер Чеферин считает, что возможный переход РФС в Азиатскую конфедерацию очень навредит российскому футболу.

«Эта идея исходит от какого-то политика, а не от РФС. Если подобное случится, российский футбол откатится на 100 лет назад», – сказал Чеферин.

  • УЕФА продлил отстранение российских клубов от еврокубков на сезон-2022/23.
  • Сборная России не сможет участвовать в Лиге наций.
  • Российская заявка на проведение Евро-2028/32 отклонена.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

Новости по теме
Президент УЕФА Чеферин – о новом формате ЛЧ: «Это последний гвоздь в крышку гроба Суперлиги» 2
Геркус – о словах Чеферина про отстранение России: «Человек разбил вам машину, а потом извинился – так получилось» 1
Чеферин: «В футболе есть расизм. Идиотов надо наказывать» 2
Источник: Cope

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 08:34
Комментарии6
...
  • ...
    Рейтинг: +967

    ВасяК 23 минуты назад

    Я вот не пойму чего он хочет???Мы значит будем немного вас айяйяй, а вы терпите и ждите,когда обратно позовём!!!

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +2965

    Enter2006 53 минуты назад

    Да не будет перехода в Азию, это нужно быть полностью отмороженным чтобы такое совершить.

    1
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +4366

    Красногорск_Фан 57 минут назад

    Какой заботливый. Мы вас исключаем но туда не ходите это вам навредит. Вспоминаю фильм догма. Куда же вы разбегаетесь , мне не удобно целиться

    3
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +3322

    AZ 1 час назад

    Он прав. Уровень футбола в азии, как у нас во дворе... Не понятно чего вы защищаете этого тупого политика, который предложил играть в азии... часто вы смотрите азиатский футбол? Теперь будете знать футболистов саудовской аравии и катара....

    1
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +15022

    ilichkadr 1 час назад

    Каждый кулик свое болото хвалит. Бабло оно и в Африке бабло, но лучше, чтобы оно было в гейропе.

    2
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +13608

    Skull_Boy 1 час назад

    Да это вы откатились лет сто так назад, где бегают одни черные да арабы

    2
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11