Президент УЕФА Чеферин – о переходе РФС в Азию: «Российский футбол откатится на 100 лет назад»

Президент УЕФА Александер Чеферин считает, что возможный переход РФС в Азиатскую конфедерацию очень навредит российскому футболу.
«Эта идея исходит от какого-то политика, а не от РФС. Если подобное случится, российский футбол откатится на 100 лет назад», – сказал Чеферин.
- УЕФА продлил отстранение российских клубов от еврокубков на сезон-2022/23.
- Сборная России не сможет участвовать в Лиге наций.
- Российская заявка на проведение Евро-2028/32 отклонена.
Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?
Источник: Cope