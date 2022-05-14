«Наш турнир – самый масштабный в стране. В день финала Москва заживет футболом, как это было во время ЧМ-2018», – СЕО спонсора Кубка России

Юрий Нестеров, СЕО титульного спонсора Кубка России, анонсировал финал турнира между «Спартаком» и «Динамо», который состоится в «Лужниках».

«Кубок России – самый масштабный футбольный турнир страны. 29 мая Москва заживет и задышит футболом, как это было во время финала чемпионата мира-2018», – сказал Нестеров.

Хозяином финала будет «Спартак».

Билеты на матч будут стоить от 500 рублей.

В «Лужниках» не было футбольных матчей с сентября.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?