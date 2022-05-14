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«Наш турнир – самый масштабный в стране. В день финала Москва заживет футболом, как это было во время ЧМ-2018», – СЕО спонсора Кубка России

Юрий Нестеров, СЕО титульного спонсора Кубка России, анонсировал финал турнира между «Спартаком» и «Динамо», который состоится в «Лужниках».

«Кубок России – самый масштабный футбольный турнир страны. 29 мая Москва заживет и задышит футболом, как это было во время финала чемпионата мира-2018», – сказал Нестеров.

  • Хозяином финала будет «Спартак».
  • Билеты на матч будут стоить от 500 рублей.
  • В «Лужниках» не было футбольных матчей с сентября.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: телеграм-канал Кубка России

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14.05.2022 00:30
Комментарии5
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    Рейтинг: +4900

    _Marqella_ 14 мая, 07:41

    Что за должность "глава кубка России" ??

    3
    Ответить
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    Рейтинг: +64145

    portero > _Marqella_ 14 мая, 07:48

    Тоже охренел, думаю там целое министерство с миллионными окладами...
    Чинуш расплодили, а воевать и работать некому одни генералы и министры...

    2
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +7309

    vladik12 > _Marqella_ 14 мая, 08:26

    Тупим? У турнира не может быть руководителя, организатора?

    0
    Ответить
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    Рейтинг: +14697

    Barmaleushka > _Marqella_ 14 мая, 12:51

    Есть ещё глава 9-го места .

    2
    Ответить
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    Рейтинг: +4900

    _Marqella_ > vladik12 14 мая, 19:25

    Я предполагала, что руководит турниром РФС

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