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Ребров: «У «Спартака» есть комфортное преимущество перед финалом Кубка. «Лужники» – спартаковский стадион»

Технический координатор «Спартака» Артем Ребров поучаствовал в жеребьевке финала Кубка России против «Динамо» и оставил пост по этому поводу.

«Для меня было почeтно поучаствовать в жеребьeвке финального матча Кубка России. И помочь выяснить, кто из участников будет считаться хозяином и иметь комфортное преимущество для себя при подготовке к матчу.

Но, каким бы ни был жребий, «Лужники» всегда считались спартаковской ареной. Столько побед было одержано на этом стадионе в прошлые времена. Да, сейчас у нас есть наш дом — стадион красавец в Тушино. Но очень здорово, что финал Кубка пройдeт именно в «Луже», – написал Ребров.

  • Хозяином финала будет «Спартак».
  • Билеты на матч будут стоить от 500 рублей.
  • В «Лужниках» не было футбольных матчей с сентября.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: телеграм-канал Артема Реброва

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