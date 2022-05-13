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Умер чемпион СССР-1979 в составе «Спартака» Виктор Самохин

«Спартак» сообщил о смерти Виктора Самохина.

Он умер сегодня, 13 мая, в возрасте 66 лет.

Сообщалось, что у спартаковского ветерана была онкология.

  • Самохин большую часть игровой карьеры провел в «Спартаке» (1973-1981).
  • Он становился чемпионом СССР в 1979 году.
  • С 1996 по 2002 год Самохин входил в тренерский штаб Олега Романцева.
  • Позднее работал тренером в академии московского клуба.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: сайт «Спартака»

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Комментарии5
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    Рейтинг: +5780

    subbotaspartak 2 минуты назад

    Помню...
    Во время игры ЦСКА-Спартак в 79-ом году меня выгнали из ленкомнаты, я один болел за Спартак не по уставу. Я тогда срочную в Хакассии служил.

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    Рейтинг: +12353

    playsh 9 минут назад

    Виктор,царство тебе небесное.Жить бы ещё и жить.Соболезнование твоим родным и близким.

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    Рейтинг: +1997

    kvm 20 минут назад

    Самоха...RIP

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    Рейтинг: +15004

    ilichkadr 47 минут назад

    Земля ему пухом и царство небесное. Рано ушел, очень рано...........

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    Рейтинг: +2952

    Enter2006 1 час назад

    Такие люди уходят, ехх... Но мы все не вечные. Виктору Самохину светлая память!

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