Умер чемпион СССР-1979 в составе «Спартака» Виктор Самохин

«Спартак» сообщил о смерти Виктора Самохина.

Он умер сегодня, 13 мая, в возрасте 66 лет.

Сообщалось, что у спартаковского ветерана была онкология.

Самохин большую часть игровой карьеры провел в «Спартаке» (1973-1981).

Он становился чемпионом СССР в 1979 году.

С 1996 по 2002 год Самохин входил в тренерский штаб Олега Романцева .

. Позднее работал тренером в академии московского клуба.

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