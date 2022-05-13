Умер чемпион СССР-1979 в составе «Спартака» Виктор Самохин

«Спартак» сообщил о смерти Виктора Самохина.
Он умер сегодня, 13 мая, в возрасте 66 лет.
Сообщалось, что у спартаковского ветерана была онкология.
- Самохин большую часть игровой карьеры провел в «Спартаке» (1973-1981).
- Он становился чемпионом СССР в 1979 году.
- С 1996 по 2002 год Самохин входил в тренерский штаб Олега Романцева.
- Позднее работал тренером в академии московского клуба.
Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?
Источник: сайт «Спартака»