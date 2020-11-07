Бывший игрок и тренер «Спартака» Самохин госпитализирован с онкологией

В связи с обнаружением рака желудочно-кишечного тракта госпитализация потребовалась 66-летнему ветерану «Спартака» Виктору Самохину.

«Нашли онкологию в пищеводе, желудке, в общем, в желудочно-кишечном тракте. Прохожу обследования, процедуры и все остальные вещи. Нахожусь в госпитале Бакулева, врачи решают, делать операцию или нет, они не знают, выдержит ли сердце. Сказали, что операция очень сложная. Еще пару недель нужно проходить все процедуры. Пока в «Спартаке» об этом никто не знает.

Самочувствие, слава богу, нормальное. Стараюсь выздороветь. На прошлой неделе ветераны позвали меня посетить матч, я не играл, сил уже не хватает быть на поле», – рассказал Самохин.

Владелец «Спартака» Леонид Федун пообещал помочь бывшему игроку и тренеру московской команды.

«У нас есть специальный фонд помощи ветеранам, который мы обязательно используем. Будем помогать Виктору Самохину, чем можем», – заявил Федун.