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Названы претенденты на звание игрока сезона в АПЛ

Английская Премьер-лига опубликовала список номинантов на звание лучшего игрока сезона-2021/22.

В число претендентов вошли восемь футболистов:

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: сайт АПЛ

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