Названы претенденты на звание игрока сезона в АПЛ

Английская Премьер-лига опубликовала список номинантов на звание лучшего игрока сезона-2021/22.
В число претендентов вошли восемь футболистов:
- Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль») – 2 гола и 12 ассистов в 31 матче;
- Джаррод Боуэн («Вест Хэм») – 10 голов и 10 ассистов в 34 матчах;
- Жоау Канселу («Манчестер Сити») – 1 гол и 7 ассистов в 34 матчах;
- Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити») – 15 голов и 7 ассистов в 28 матчах;
- Букайо Сака («Арсенал») – 11 голов и 6 ассистов в 36 матчах;
- Мохамед Салах («Ливерпуль») – 22 гола и 13 ассистов в 34 матчах;
- Хын-Мин Сон («Тоттенхэм») – 21 гол и 7 ассистов в 33 матчах;
- Джеймс Уорд-Проус («Саутгемптон») – 9 голов и 5 ассистов в 34 матчах.
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Источник: сайт АПЛ