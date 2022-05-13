Алексей Еременко: «Рома не хочет возвращаться в Россию. Надеется подыскать что-то поспокойнее»

Алексей Еременко, брат экс-игрока ЦСКА Романа Еременко, рассказал, что футболист не собирается возвращаться в РПЛ.

— «Ростов» он покинул в феврале 2021-го. Почему до сих пор без команды?

— Изначально хотел больше времени проводить с семьей, которая оставалась в Финляндии. Потом были варианты, но по разным причинам сорвалось. Так одно трансферное окно пролетело мимо, второе...

— Есть шанс, что вернется в Россию?

— Нет, сюда не хочет. Роме уже 35, надеется подыскать что-то поспокойнее. В идеале — поиграть на Ближнем Востоке. Главное — чтобы семья была рядом. В «Ростове» в какой-то момент с этим возникли непреодолимые трудности.

— Почему?

— Его жена Марика — финка, которая родилась в Америке. Российскую визу получала лишь на три месяца. В пандемию с продлением стало еще сложнее.

В ноябре 2016 года Еременко был дисквалифицирован на 2 года за употребление кокаина.

Еременко расторг контракт с «Ростовом» 23 февраля 2021 года и с тех пор остается без клуба.

В России он также играл за «Спартак» и «Рубин».

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?