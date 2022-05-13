Примера. «Реал» разгромил «Леванте» – 6:0. У Винисиуса 3 гола и ассист

В 36-м туре чемпионата Испании «Реал» дома забил «Леванте» шесть безответных мячей.
Винисиус Жуниор оформил хет-трик, по разу отличились Ферлан Менди, Карим Бензема и Родриго.
«Реал» еще две недели назад досрочно выиграл Примеру. «Леванте» занимает последнее место в таблице.
Испания. Примера. 36-й тур
Голы: 1:0 – Менди, 13; 2:0 – Бензема, 19; 3:0 – Родриго, 34; 4:0 – Винисиус, 45; 5:0 – Винисиус, 68; 6:0 – Винисиус, 83.
Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?
Источник: «Бомбардир»