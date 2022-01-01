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Примера. «Реал» разгромил «Леванте» – 6:0. У Винисиуса 3 гола и ассист

В 36-м туре чемпионата Испании «Реал» дома забил «Леванте» шесть безответных мячей.

Винисиус Жуниор оформил хет-трик, по разу отличились Ферлан Менди, Карим Бензема и Родриго.

«Реал» еще две недели назад досрочно выиграл Примеру. «Леванте» занимает последнее место в таблице.

Испания. Примера. 36-й тур

Реал – Леванте – 6:0 (4:0)

Голы: 1:0 – Менди, 13; 2:0 – Бензема, 19; 3:0 – Родриго, 34; 4:0 – Винисиус, 45; 5:0 – Винисиус, 68; 6:0 – Винисиус, 83.

Календарь Примеры

Турнирная таблица Примеры

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: «Бомбардир»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +11740

    DeStar 1 час назад

    ток обзор посмотрел, тамконечно веселый матч был , леванте совсем слаб
    Там даже 10-0 мало, хотел выход 1 на 1 у леванте был и удары мимо...

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